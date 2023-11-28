Русская линия
Сводка новостей от 28 ноября 2023

Архиепископ Севастийский Феодосий: Иерусалимский Патриархат никогда не станет признавать украинских раскольников
Представитель Иерусалимской Церкви посетил Русскую духовную миссию, где встретился с её новым начальником архимандритом Вассианом (Змеевым)…

Архимандрит Вассиан (Змеев) и архиепископ Севастийский Феодосий28 ноября 2023 года архиепископ Севастийский Феодосий (один из немногих архиереев Иерусалимского Патриархата арабского происхождения) нанёс визит в Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где тепло был принят начальником миссии архимандритом Вассианом (Змеевым), сообщает пресс-служба РДМ.

В ходе состоявшейся беседы архиепископ Феодосий заверил начальника миссии в неизменной солидарности Иерусалимского Патриархата с канонической позицией Русской Православной Церкви по вопросу церковных нестроений, имеющих место на Украине, и отметил, что Иерусалимская Церковь никогда не войдёт в евхаристическое общение с раскольниками.

Его Высокопреосвященство пожелал архимандриту Вассиану благословенного служения в должности начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме и благодатной помощи Божией в несении такого ответственного послушания в столь непростые для Святой земли времена.

Архимандрит Вассиан поблагодарил архиепископа Феодосия за тёплые слова, сказанные им, и подчеркнул, что Русская Православная Церковь и Иерусалимская Православная Церковь несут в настоящее время одинаковый крест — бремя глубочайшей скорби о безвинных жертвах военных действий на Украине и Ближнем Востоке, однако совместная молитва двух Церквей-сестёр о мире непременно будет услышана.

Во встрече принял участие секретарь миссии игумен Никон (Головко).

Русская линия

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