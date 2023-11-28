27 ноября 2023 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве прошло заседание демографической секции XXV Всемирного русского народного собора на тему «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения России», на котором председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов выступил с докладом «Защита жизни ребенка до рождения — общее дело Церкви и государства», сообщает Патриархия.Ru.

Отец Феодор отметил, что решение президента России Владимира Путина объявить 2024 год Годом семьи имеет глубокий духовный смысл, «даёт базис для укрепления нравственных основ государства, будет способствовать общественному согласию и солидарности в деле защиты традиционных ценностей, системному развитию и выходу нашей страны из демографического кризиса».

Председатель Патриаршей комиссии поблагодарил участвовавших в работе секции полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, главу Коми Владимира Уйбу и председателя секции, главу Мордовия Артема Здунова за поддержку инициатив Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и их усилия по защите жизни детей до рождения. Именно Мордовия стала первым в стране регионом, где на законодательном уровне введён запрет на склонение женщин к «прерыванию беременности».

Отметив российские регионы, добившиеся отказа частных клиник от проведения абортов, отец Феодор подчеркнул, что «ограничительные меры — это базис и необходимое условие для эффективности профилактических и стимулирующих мер в сфере демографической политики, направленной на снижение числа абортов и повышения рождаемости».

Говоря об особой роли семьи, иерей Феодор Лукьянов подверг критике инициативу депутата Госдумы Антона Ткачёва (фракция «Новые люди») уравнять в Семейном кодексе понятия «брак» и «семейный союз». По словам председателя Патриаршей комиссии, приравнивание брака, который заключается в ЗАГСе, к абстрактному словосочетанию «семейный союз» является нарушением Конституции Российской Федерации, где в статье № 72 союз мужчины и женщины четко обозначен как «брак», — и государство по Конституции обязуется защищать этот институт.

«Мы не должны копировать деструктивные парадигмы стран Запада, разрушающие семью — главную основу государства, где уже существует аналог предлагаемого депутатом „семейного союза“ — т.н. гражданское партнёрство, в котором люди по какой-то причине не желают вступить в брак. Как правило, такая возможность предоставляется однополым парам. Получается, что предлагаемая депутатом инициатива откроет путь к заключению однополых „семейных союзов“, ведь такие партнерства браком не являются и поэтому юридически не обязаны отвечать 72-й статье Конституции, где брак определен как союз мужчины и женщины», — отметил иерей Феодор Лукьянов.

Священник также пояснил, что приравнивание брака к некоему «семейному союзу» является извращением не только юридическим, но и нравственным. «В браке, когда он заключается в ЗАГСе, молодые супруги берут на себя юридическую, гражданскую и имущественную ответственность. Статус супруга — совершенно иной уровень отношений, который подразумевает уверенность в своем спутнике жизни и последствия в результате разрыва этих отношений. „Семейный союз“ есть легализация блудного сожительства, при котором люди не несут ответственность за своего сожителя, по сути пользуются друг другом и могут в любой момент эти отношения прекратить. А дети, если таковые родились в блудном сожительстве и их отец или мать не были зарегистрированы в свидетельстве о рождении, не имеют никакой возможности получать алименты в результате разрыва отношений между их родителями, не вступившими в законный брак», — уверен председатель Патриаршей комиссии.

Иерей Феодор Лукьянов напомнил, что Русская Православная Церковь указывает на недопустимость негативного или высокомерного отношения к браку. По учению Православной Церкви, брак — соединение мужчины и женщины перед Богом. Настоящий православный брак есть таинство, то есть событие духовное, принадлежащее к духовной реальности. Неслучайно одним из таинств Церкви является венчание, освящающее союз мужчины и женщины в Господе нашем Иисусе Христе.

Русская линия