Из глаз Божией Матери начало истекать миро во время пребывания иконы в храме св. Георгия в кипрской деревне Пано Дефтера…

2 ноября 2023 года на Кипр доставили икону Божией Матери «Отрада и Утешение», которая позже обильно замироточила в храме св. Георгия в деревне Пано Дефтера. Кадры с мироточивой иконой опубликовали на странице храма в соцсети, сообщает СПЖ.

Всего за время пребывания святыни в храме св. Георгия иконе поклонились десятки тысяч верующих со всего Кипра.

Уже 12 ноября икону Божией Матери отправили самолетом в Афины, однако из-за торжественной церемонии в аэропорту кипрской Ларнаки рейс был задержан на полтора часа. В частности, задержка была связана с трудностями погрузки иконы, которую не смогли сразу пронести через рамки аэропорта.

Ни кипрские, ни греческие священнослужители стараются не комментировать это чудо Божие. Со своей стороны верующие Кипра надеются, что Божия Матерь подарила им своё миро в качестве утешения, а не грозного предзнаменования.

Отметим, что накануне начала активных боевых действий на Донбассе и на востоке Украины также обильно заплакали многочисленные иконы. Сейчас уже можно сказать, что это были слёзы скорби по тому, что случилось впоследствии.

Русская линия