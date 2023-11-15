В том, что в Вашингтоне стремятся расколоть мировое Православие и снизить влияние Московского Патриархата, никто не сомневается…

В Госдуме обсудили вопрос защиты Русской Православной Церкви от давления со стороны США

14 ноября 2023 года в Москве под председательством вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого состоялось обсуждение научного доклада Русской экспертной школы «США против Православия. Системное давление США на Русскую Православную Церковь как средство геополитической борьбы с Россией на фоне украинского кризиса», сообщает Патриархия.Ru.

Доклад представил директор Русской экспертной школы, доцент МГИМО, доктор философских наук В. Щипков в рамках заседания Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.

Доклад подготовлен коллективом Русской экспертной школы с участием специалистов Российского православного университета св. Иоанна Богослова и МГИМО МИД России.

Центральный тезис доклада указывает на то, что религиозная политика является весомой частью глобального проектирования со стороны США: в политике США религиозная сфера выделена в отдельную, большую и самостоятельную административную линию работы. В докладе в деталях представлена инфраструктура глобальной политики США в религиозной сфере, которая формировалась с 1998 года и которая состоит из законодательной базы, специальных органов исполнительной власти, общественных сетей, НКО, межправительственных организаций, академических центров.

В своем выступлении В.А. Щипков рассказал о негативном целенаправленном воздействии американской политической машины на мировое Православие и Русскую Православную Церковь. Один из векторов внешней политики США направлен на ослабление и разделение мирового Православия, попытки разрушить каноническое единство на территориях России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Средней Азии, Прибалтики.

США видят в Православии вызов западному глобалистскому проекту, а в Русской Православной Церкви — цивилизационную основу Российского государства, и поэтому разворачивают против неё системную борьбу, которая включает богословский, экспертный, медийный уровни, а также акты прямого — административного и физического — давления на приходы Московского Патриархата по всему миру.

В докладе представлен подробный анализ этих механизмов: от разработки научно-теоретической базы по информационно-психологическому давлению на Русскую Церковь до применения наработанных методик и подготовленных специалистов на территории Украины.

В завершении доклада сформулированы конкретные рекомендации для адекватного ответа на обозначенные угрозы: для структур Русской Православной Церкви, для органов государственной власти и для некоммерческих организаций в России.

Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова высоко оценила работу, проделанную коллективом Русской экспертной школы, и предложила направить факты нарушения прав верующих на Украине в ООН.

Заместитель председателя Государственной Думы, председатель Межфракционной рабочей группы ГД по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Пётр Толстой отметил, что актуальность доклада вызвана, в том числе, тяжёлым положением, в котором оказалась сегодня Украинская Православная Церковь. П. Толстой предложил широко распространить текст настоящего аналитического доклада, объем которого составляет 135 страниц, в электронном виде среди депутатского корпуса, политологов и дипломатов.

Полный текст доклада опубликован на сайте Русской экспертной школы http://russian-expert.ru/47 810

Межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации создана по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В состав группы входят депутаты, представляющие все фракции Государственной Думы. Возглавляет группу заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой.

Русская линия