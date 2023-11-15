14 ноября 2023 года Правление общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», курируют которую Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, единогласно проголосовало против возвращения исторических названий Санкт-Петербургу, сообщает Телеграм-канал «Возвращение России».

Вопрос был предложен к рассмотрению в связи с почином группы общественных организаций, интеллигенции и духовенства города на Неве отметить грядущее 80-летие возвращения 20 исторических названий в блокадном Ленинграде возвращением дополнительных названий, которые были уничтожены советской властью до Великой Отечественной войны.

Горожане и духовенство также предлагали отменить переименования некоторых улиц, произведённые в 1952−56 гг. в рамках «Ленинградского дела», то есть предлагалось вернуть исторические названия, использовавшиеся в городе во время его блокады.

Однако, «Жители блокадного Ленинграда», председательница которой Елена Тихомирова распоряжением председателя Правительства РФ включена в состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отказались поддерживать инициативу по возвращению городу исторических названий.

Что ж, ничего другого никто и не ожидал. Со времён Георгия Полтавченко у власти в городе на Неве находятся люди, сочувствующие большевикам. Надеяться на то, что среди руководства «Жителей блокадного Ленинграда», есть другие руководители, также было наивно. Просить их вернуть Санкт-Петербургу исторические названия — это всё равно, что напрямую обращаться в КПРФ с просьбой вынести труп Ленина из мавзолея.

Русская линия