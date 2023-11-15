Русская линия
Сводка новостей от 15 ноября 2023

В Румынии жаждут захватить не только Молдавию, но и Буковину
Румынский депутат Думитру-Виорел Фокша заявил, что украинским властям придется объяснять террор против румыно-язычных верующих Украинской Православной Церкви…

Думитру-Виорел ФокшаВ Румынии разгораются политические страсти по поводу необходимости присоединения (а томнее, захвата) не только Молдавии, но и части Украины. Причём для этого в полной мере используется церковная тематика.

Так, депутат румынского парламента Думитру-Виорел Фокша опубликовал у себя в соцсети видео визита СБУ с автоматчиками в Банченский монастырь и заявил о нарушениях прав украинских румын, призвав румынские власти страну аннулировать договор 1940 года и вернуть Буковину, сообщает СПЖ.

«Да пребудет со всеми вами Бог! Здесь, в Румынии, мы знаем, что происходит. И Киеву придётся объяснять Брюсселю и Бухаресту эти варварские издевательства над румынами в Северной Буковине», — написал Фокша, добавив, что «фашистско-коммунистический пакт Сталина с Гитлером 1940 года должен быть разорван!».

«Буковина — это Румыния!», — заявил Фокша.

Он призвал всех румын Украины в знак протеста менять имена в профилях соцсетей на латинские символы, объяснив это тем, что «мы не сможем защитить тебя, если ты не будешь проявлять любовь к своим корням».

Также депутат процитировал один из комментариев у себя в соцсети, добавив, что полностью с ним согласен: «Пламя на башне православной церкви в Северной Буковине предвещает выход из истории актёра, потому что любой, кто осмелится поднять руку на святого защитника брошенных детей Михаила Жара, настоятеля Банченского монастыря, сгорит и обратится в пепел».

Фокша заявил, что Украину «нужно принудить уважать меньшинства на её нынешней территории». В том числе и в отношении их «великой веры». По его словам, Румыния может «бесплатно предложить, проконсультировать или использовать рычаги международных договоров».

«Да здравствует Великая Румыния в старых границах! Только объединившись вместе, у нас получится!», — заявил депутат.

Русская линия

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В Румынии жаждут захватить не только Молдавию, но и Буковину
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