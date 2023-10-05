Русская линия
Сводка новостей от 5 октября 2023

Сторонники Порошенко требуют полностью запретить Украинскую Православную Церковь
С этой целью они начали сбор подписей депутатов для внесения соответствующего законопроекта в Верховную Раду…

Пётр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний ДуменкоСоратница бывшего президента Украины Петра Порошенко, депутатка Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине Украинской Православной Церкви. При этом она настаивает на внесении законопроекта на рассмотрение парламента, сообщает РИА Новости.

Ранее Геращенко заявила, что украинские власти не принимают законы о запрете УПЦ на территории страны, поскольку рассчитывают на голоса электората и пытаются договориться с Фанаром об объединении УПЦ и «ПЦУ».

«Есть 226 подписей в поддержку законопроекта о запрете московских попов! Требуем от спикера немедленно внести их (законопроекты о запрете УПЦ — ред.) в зал (парламента на рассмотрение — ред.). У слуг (партии „Слуга народа“ — ред.) нет больше никаких аргументов этого не делать», — написала Геращенко в своем Telegram-канале.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Русской Православной Церковью, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесён законопроект о её фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов): Ленин был не просто материалистом, а ненавидящим христианство атеистом, воинствующим самими жестокими способами
Викарий Святейшего Патриарха Кирилла отреагировал на видео Захара Прилепина, где тот пытается представить вождя большевиков сторонником религиозной свободы...

Сторонники Порошенко требуют полностью запретить Украинскую Православную Церковь
С этой целью они начали сбор подписей депутатов для внесения соответствующего законопроекта в Верховную Раду...

Минздрав России поставил под контроль продажу абортивных контрацептивов
С 1 сентября 2024 года медикаментозные средства для убийства зачатых детей можно будет купить только по рецепту...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского писателя и этнографа В.И.Даля...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика