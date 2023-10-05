С этой целью они начали сбор подписей депутатов для внесения соответствующего законопроекта в Верховную Раду…

Соратница бывшего президента Украины Петра Порошенко, депутатка Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине Украинской Православной Церкви. При этом она настаивает на внесении законопроекта на рассмотрение парламента, сообщает РИА Новости.

Ранее Геращенко заявила, что украинские власти не принимают законы о запрете УПЦ на территории страны, поскольку рассчитывают на голоса электората и пытаются договориться с Фанаром об объединении УПЦ и «ПЦУ».

«Есть 226 подписей в поддержку законопроекта о запрете московских попов! Требуем от спикера немедленно внести их (законопроекты о запрете УПЦ — ред.) в зал (парламента на рассмотрение — ред.). У слуг (партии „Слуга народа“ — ред.) нет больше никаких аргументов этого не делать», — написала Геращенко в своем Telegram-канале.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Русской Православной Церковью, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесён законопроект о её фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».

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