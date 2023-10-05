С 1 сентября 2024 года медикаментозные средства для убийства зачатых детей можно будет купить только по рецепту…

Минздрав России оставил под контроль продажу абортивных контрацептивов. Ведомство внесло их в перечень предметно-количественного учета. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации, сообщает портал «ПРАВМИР».

Внесение препарата в такой реестр означает, что получить их можно только по рецепту, а хранятся они только в сейфах, либо опечатанных шкафах.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Пока же данные препараты находятся в открытой продаже без каких-либо ограничений.

Власти рассматривают это нововведение как одну из мер повышения рождаемости в стране. Русская Православная Церковь выступает за полный запрет продажи таких препаратов.

Число рождений детей в России продолжит снижаться в ближайшие три года, такой прогноз заложен в проект бюджета Социального фонда. В 2024 году число родившихся снизится на 5,8%.

Русская линия