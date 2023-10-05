Викарий Святейшего Патриарха Кирилла епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своём Телеграм-канале вынужден был отреагировать на попытку известного коммуниста Захара Прилепина назвать чёрное белым и представить вождя большевиков Ульянова-Ленина человеком, который якобы не был сторонником гонений на Церковь, а выступал за религиозную свободу.

Ниже мы приводим текст владыки Саввы целим:

«Эпиграф: «Если правда густо замешана с неправдой, значит что-то здесь не так» (Захар Прилепин).

Не поленился посмотреть почти получасовое видео, в котором З. Прилепин объясняет, что Ленин вовсе не был против Церкви, смерти священникам не желал, а был очень даже идеалистом, просто желающим свободы вероисповедания. А смерти священников во время гражданской войны — это де эксцессы (мантра, повторяемая несколько раз).

«Вот как на смерть Ленина отреагировала наша Церковь», — говорит Прилепин, и зачитывает: «Священный Синод Русской Православной Церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения..» (и т.д.).

Вот только это послание не Священного Синода нашей Церкви, а Синода обновленческого раскола. Того самого раскола, который поддерживался большевиками именно с целью борьбы против Церкви: «Подтвердить директиву относительно деятельности ГПУ по вопросу ликвидации тихоновских сторонников, воздействуя на ВЦУ в смысле активной борьбы всех трех групп (Возрождения, Живой церкви и левой)» (протокол Комиссии по проведению отделения церкви от государства, 23.10.2022, РГАПСИ, ф.5).

Кстати, «красивая» история Прилепина о том, как Ленин заступился за арестованного священника Александра Боярского в 1921 году примечательна тем, что через полгода тот стал одним из лидеров того самого обновленческого раскола. Вербовка прошла успешно.

Вот З. Прилепин цитирует первые пять пунктов декрета о свободе совести. И, нельзя не согласиться с автором передачи, эти первые пять пунктов в целом совпадают с нынешними законодательными нормами о свободе совести. Вот только не процитированы п.12: «Никакие церковные и религиозные сообщества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют», и п.13: «Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием». Речь шла о банальном рейдерском захвате.

По поводу отношения Ленина к расстрелам духовенства. З. Прилепин не совсем точно цитирует письмо Ленина в связи с событиями в Шуе и рано говорит «точка, конец цитаты», поэтому её продолжим: «Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. <…> Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров. Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев» (19.03.1922, РГАПСИ, ф.2).

Сам святитель Тихон ещё в августе 1921 года обратился к заграничным религиозным лидерам с просьбой помочь голодающим, дал указание организовать по храмам сбор денег и создать церковный комитет помощи голодающим (советская власть, правда, вставила палки в колёса, и наложила запрет на эту инициативу), а в 28 февраля 1922 года — предписал жертвовать на нужды голодающих «драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления» (то есть, если обобщить, — всё драгоценное за исключением Крестов, Чаш и Дискосов, имеющих священное значение). Советскую власть такая покладистость ещё до этого не устраивала: «Компания по изъятию церковных ценностей ведётся слишком слабо и вяло. Часть духовенства пошла на некоторые уступки. это духовенство может выйти политическим победителем» (распоряжение секретаря ЦК Молотова 23.02.1922).

Главное ведь что? «Дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».

Но источников о том, что Ленин давал указание расстреливать духовенство якобы нет.

Помимо прямой подмены, в видео З. Прилепина передаются откровенные байки, например, про якобы высказывание святителя Тихона о Ленине после его смерти «как о человеке добрейшей и поистине христианской души». Можно в ответ ответить такой же байкой про «по мощам и елей» — будто бы так святитель Тихон прокомментировал прорыв канализации в мавзолее. Источник той и другой байки — нарративный.

Отдельно З. Прилепин останавливается на батальонах, будто бы состоявших из духовенства и представителей духовного сословия в Белой армии и будто бы носивших такие имена как «полк Иисус», «полк Богородицы» и «полк Илии Муромца». Вспомнил и про «полк Христа Спасителя, состоявшей целиком из духовенства» под Царицыным. Фейк о «духовных» полках в армии Колчака и на Юге России неоднократно разоблачался (см., например, Сергей Зверев. «Военная риторика Новейшего времени. Гражданская война в России»). Про полк под Царицыном, например, — единственный источник это книга «Воспоминания старого чекиста», впервые изданная в начале 1960-х, когда шла борьбы за то, чтобы «показать последнего попа», вдруг стали обнаруживаться подобные воспоминания. Ни в белой, ни в красной литературе ничего про этот мнимый полк нет, а о качестве свидетельства говорит цитата: «откуда-то появились странно одетые конники. Вооруженные клинками и винтовками, они лихо мчались на нас, а длинные полы их черных одеяний развевались по ветру». Представили себе? То-то.

Впрочем, то, что духовенство в большинстве своём не сочувственно относилось к советской власти — факт. А что ей сочувствовать, если в первые же месяцы своего появления она сразу стала убивать, иногда жестоко убивать духовенство? И вовсе тут дело не в том, что «много чего натворили русские мужики в своих деревнях, но это были русские мужики» (З.Прилепин).

Дело в том, что Ленин был не просто материалистом (З.Прилепин: «Да, Ленин был материалистом, но это же не смертный грех»), а вполне себе ненавидящим христианство (про то отдельные цитаты) атеистом, воинствующим самими жестокими способами, вполне отвечавшими его очень образным размышлениям: «Материалист возвышает знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму» (ПСС, т. 29, стр. 153 (https://marxism.online/lenin-v-i/volume-29/153/)), ибо, вещает Ленин: «всякий боженька есть труположство» (ПСС, т. 48, стр. 226 (https://marxism.online/lenin-v-i/volume-48/226/)).

А то как-то у З. Прилепина получается, что Ленин старался-старался, вовсю Церковь беречь хотел. Сама не давалась. Ах да, и завершающий штрих передачи: часовню тоже она развалила".

Русская линия