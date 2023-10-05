Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов): Ленин был не просто материалистом, а ненавидящим христианство атеистом, воинствующим самими жестокими способами
Викарий Святейшего Патриарха Кирилла отреагировал на видео Захара Прилепина, где тот пытается представить вождя большевиков сторонником религиозной свободы…
Викарий Святейшего Патриарха Кирилла епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своём Телеграм-канале вынужден был отреагировать на попытку известного коммуниста Захара Прилепина назвать чёрное белым и представить вождя большевиков Ульянова-Ленина человеком, который якобы не был сторонником гонений на Церковь, а выступал за религиозную свободу.
Ниже мы приводим текст владыки Саввы целим:
«Эпиграф: «Если правда густо замешана с неправдой, значит что-то здесь не так» (Захар Прилепин).
Не поленился посмотреть почти получасовое видео, в котором З. Прилепин объясняет, что Ленин вовсе не был против Церкви, смерти священникам не желал, а был очень даже идеалистом, просто желающим свободы вероисповедания. А смерти священников во время гражданской войны — это де эксцессы (мантра, повторяемая несколько раз).
«Вот как на смерть Ленина отреагировала наша Церковь», — говорит Прилепин, и зачитывает: «Священный Синод Русской Православной Церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения..» (и т.д.).
Вот только это послание не Священного Синода нашей Церкви, а Синода обновленческого раскола. Того самого раскола, который поддерживался большевиками именно с целью борьбы против Церкви: «Подтвердить директиву относительно деятельности ГПУ по вопросу ликвидации тихоновских сторонников, воздействуя на ВЦУ в смысле активной борьбы всех трех групп (Возрождения, Живой церкви и левой)» (протокол Комиссии по проведению отделения церкви от государства, 23.10.2022, РГАПСИ, ф.5).
Кстати, «красивая» история Прилепина о том, как Ленин заступился за арестованного священника Александра Боярского в 1921 году примечательна тем, что через полгода тот стал одним из лидеров того самого обновленческого раскола. Вербовка прошла успешно.
Вот З. Прилепин цитирует первые пять пунктов декрета о свободе совести. И, нельзя не согласиться с автором передачи, эти первые пять пунктов в целом совпадают с нынешними законодательными нормами о свободе совести. Вот только не процитированы п.12: «Никакие церковные и религиозные сообщества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют», и п.13: «Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием». Речь шла о банальном рейдерском захвате.
По поводу отношения Ленина к расстрелам духовенства. З. Прилепин не совсем точно цитирует письмо Ленина в связи с событиями в Шуе и рано говорит «точка, конец цитаты», поэтому её продолжим: «Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. <…> Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров. Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев» (19.03.1922, РГАПСИ, ф.2).
Сам святитель Тихон ещё в августе 1921 года обратился к заграничным религиозным лидерам с просьбой помочь голодающим, дал указание организовать по храмам сбор денег и создать церковный комитет помощи голодающим (советская власть, правда, вставила палки в колёса, и наложила запрет на эту инициативу), а в 28 февраля 1922 года — предписал жертвовать на нужды голодающих «драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления» (то есть, если обобщить, — всё драгоценное за исключением Крестов, Чаш и Дискосов, имеющих священное значение). Советскую власть такая покладистость ещё до этого не устраивала: «Компания по изъятию церковных ценностей ведётся слишком слабо и вяло. Часть духовенства пошла на некоторые уступки. это духовенство может выйти политическим победителем» (распоряжение секретаря ЦК Молотова 23.02.1922).
Главное ведь что? «Дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».
Но источников о том, что Ленин давал указание расстреливать духовенство якобы нет.
Помимо прямой подмены, в видео З. Прилепина передаются откровенные байки, например, про якобы высказывание святителя Тихона о Ленине после его смерти «как о человеке добрейшей и поистине христианской души». Можно в ответ ответить такой же байкой про «по мощам и елей» — будто бы так святитель Тихон прокомментировал прорыв канализации в мавзолее. Источник той и другой байки — нарративный.
Отдельно З. Прилепин останавливается на батальонах, будто бы состоявших из духовенства и представителей духовного сословия в Белой армии и будто бы носивших такие имена как «полк Иисус», «полк Богородицы» и «полк Илии Муромца». Вспомнил и про «полк Христа Спасителя, состоявшей целиком из духовенства» под Царицыным. Фейк о «духовных» полках в армии Колчака и на Юге России неоднократно разоблачался (см., например, Сергей Зверев. «Военная риторика Новейшего времени. Гражданская война в России»). Про полк под Царицыном, например, — единственный источник это книга «Воспоминания старого чекиста», впервые изданная в начале 1960-х, когда шла борьбы за то, чтобы «показать последнего попа», вдруг стали обнаруживаться подобные воспоминания. Ни в белой, ни в красной литературе ничего про этот мнимый полк нет, а о качестве свидетельства говорит цитата: «откуда-то появились странно одетые конники. Вооруженные клинками и винтовками, они лихо мчались на нас, а длинные полы их черных одеяний развевались по ветру». Представили себе? То-то.
Впрочем, то, что духовенство в большинстве своём не сочувственно относилось к советской власти — факт. А что ей сочувствовать, если в первые же месяцы своего появления она сразу стала убивать, иногда жестоко убивать духовенство? И вовсе тут дело не в том, что «много чего натворили русские мужики в своих деревнях, но это были русские мужики» (З.Прилепин).
Дело в том, что Ленин был не просто материалистом (З.Прилепин: «Да, Ленин был материалистом, но это же не смертный грех»), а вполне себе ненавидящим христианство (про то отдельные цитаты) атеистом, воинствующим самими жестокими способами, вполне отвечавшими его очень образным размышлениям: «Материалист возвышает знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму» (ПСС, т. 29, стр. 153 (https://marxism.online/lenin-v-i/volume-29/153/)), ибо, вещает Ленин: «всякий боженька есть труположство» (ПСС, т. 48, стр. 226 (https://marxism.online/lenin-v-i/volume-48/226/)).
А то как-то у З. Прилепина получается, что Ленин старался-старался, вовсю Церковь беречь хотел. Сама не давалась. Ах да, и завершающий штрих передачи: часовню тоже она развалила".
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов): Ленин был не просто материалистом, а ненавидящим христианство атеистом, воинствующим самими жестокими способами Викарий Святейшего Патриарха Кирилла отреагировал на видео Захара Прилепина, где тот пытается представить вождя большевиков сторонником религиозной свободы...