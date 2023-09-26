22 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севастополю было серьёзно повреждено историческое здание штаба Черноморского флота России. После атаки в здании начался пожар.

Однако, Господь не без милости — вместе с тревожными сообщениями о разрешениях и жертвах пришли и радостные вести — губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота чудом уцелела деревянная икона русского флотоводца святого адмирала Федора Ушакова. При этом деревянная рама иконы полностью сгорела, а образ святого с частичкой его мощей остался не тронут огнём, сообщает РИА Новости.

В связи с этим явным чудом губернатор Севастополя уже предложить 15 октября, в день памяти святого адмирала, совершить в городе русских моряков большой Крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

«Сейчас образ временно находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя, в усыпальнице адмиралов. После восстановления штаба, она будет принесена на прежнее место, где она находилась 23 года», — рассказал благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского собора протоиерей Сергий Халюта.

По его словам, из поврежденного штаба флота икону праведного воина Федора Ушакова бережно вынесли русские офицеры.

Отметим, что святой адмирал Федор Ушаков прославился в бытность на военной службе тем, что имел непоколебимую веру в Бога и благодаря этому не потерпел ни одного поражения от противника.

«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к Престолу восторжествуют. Мне немного остается жить; не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества! Всем моим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной. Моряк, как и монах, постоянно должен молиться и трудиться», — говорит он незадолго до своей мирной кончины.

Русская линия