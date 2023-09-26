В Синоде Болгарской Православной Церкви подчеркнули, что действие Патриарха продиктовано заботой о верующих…

В связи с тем, что болгарские власти по политическим мотивам выслали из страны всех русских священников, Болгарский Патриарх Неофит назначил священнослужителей Болгарской Церкви для совершения богослужений в русском храме святителя Никоаля в Софии — Патриаршем подворье Русской Православной Церкви в Болгарии, о чём проинформировал Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорит в сообщении Синода Болгарской Православной Церкви, передаёт ТАСС.

«Своим распоряжением Его Святейшество Болгарский Патриарх Неофит, выполняя свои обязательство Софийского митрополита, в чьей епархии находится храм святителя Николая, лично назначил священников из Софии, которые позаботятся о храме и будут совершать обычные богослужения. Софийская митрополия гарантирует, что никакая часть имущества церкви не будет потеряна или повреждена. Верующие смогут поклоняться и мощам святого Серафима (Соболева)», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что действие Патриарха Неофита продиктованы заботой о верующих, а все необходимые светские юридические и административные вопросы будут обсуждены на заседании Синода Болгарской Церкви, запланированном на 3 октября.

«Его Святейшество Болгарский Патриарх Неофит проинформировал письмом о предпринятых действиях Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — указано в заявлении.

Патриарх Неофит ждёт содействия посольства России в Болгарии в открытии храма и продолжения его работы.

Со стороны Московской Патриархии по этому поводу пока нет никаких комментариев.

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