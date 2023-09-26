Самопровозглашённые власти некогда сербского края посчитали, что в обители могли скрываться сербы, которые устроили перестрелку с косовской полицией…

24 сентября 2023 года группа вооруженных людей в масках проникла в монастырь Баньска, прорвавшись на бронетехнике через запертые ворота обители, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на Рашко-Призренскую епархию Сербской Православной Церкви.

Проникновение на территорию обители произошло на фоне обострения ситуации на севере Косово, где в результате вооруженного инцидента недалеко от деревни Баньска один косовский полицейский был убит и двое других получили ранения.

В результате косовская полиция также начала применять оружие и арестовывать всех попавшихся под руку сербов.

В итоге в монастыре оказалась заблокирована группа паломников из города Нови-Сад со священником и игумен Даниил с братией. Согласно опубликованной информации, «в целях безопасности братия монастыря и паломники заперлись в жилом корпусе, заперли и храм монастыря». Также сообщалось, что по двору ходили вооруженные люди в масках, время от времени были слышны выстрелы.

«Епархия решительно осуждает открытое насилие, которое применяется в религиозном строении Сербской Православной Церкви, призывая все стороны как можно скорее положить конец конфликту», — отмечается в публикации епархиального сайта.

По последним данным, ситуация в Баньском монастыре в настоящее время спокойная, хотя страх в связи с происшедшими 24 сентября событиями все ещё ощущается как в окрестностях, так и в самой обители. Вооруженные люди, прорвавшиеся через ворота, покинули монастырскую территорию. Перед входом в монастырь и в его дворе замечено присутствие косовской полиции и Миссии ЕС в области верховенства закона.

Рашко-Призренская епархия проинформировала общественность, что в жилых помещениях обители «по-прежнему находятся настоятель с братией, а также группа паломников, среди которых — двое детей. Руководство монастыря сообщает, что пока все в порядке, в часовне монастыря совершаются регулярные службы в надежде, что эта драма как можно скорее закончится».

Русская линия