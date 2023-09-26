Архимандрит Вассиан (Змеев): «Никогда не мог подумать, что православная Болгария, которую русские воины освободили без малого 150 лет назад, так унизительно и оскорбительно выдворит русских священников»

Болгарские власти действовали грубо и не смогли привести факты, подтверждающие обвинения в адрес клириков Русской Православной Церкви, которых они попросили покинуть Болгарию, заявил настоятель подворья РПЦ в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА Новости.

Отец Вассиан (Змеев), секретарь подворья протоиерей Евгений Павельчук и сотрудник подворья (водитель, гражданин Белоруссии) 21 сентября были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну, так как они якобы представляют угрозу национальной безопасности.

«Ничто не предвещало такого невероятного развития ситуации. Мы утром совершали Литургию. После службы нам позвонили, пригласили в миграционную службу, нас там по сути арестовали. Когда мы спрашивали, какие факты, в чём нас обвиняют, нам отказывались что-либо сказать. По сути дела арест был без предъявления обвинений. Когда консул России потребовал назвать факты, они на повышенных тонах стали говорить: „А почему мы обязаны вам говорить!?“. Потом нам сказали: „Или мы вас помещаем в тюрьму, лагерь для беженцев, либо вы немедленно покидаете территорию Болгарии“. Мы согласились уехать», — рассказал архимандрит Вассиан.

Потом, по его словам, болгарские власти приставили полицейского, который сопровождал группу во время поездки за личными вещами. «Ко мне на квартиру заходил полицейский, смотрел, как я собираю личные вещи в чемодан. Он забрал у меня паспорт и выдал его только на границе. Мы попросили заехать в храм, я должен был забрать некоторые личные вещи, документы, дать распоряжения. Полиция побоялась повезти нас в храм, потому что собрались люди, журналисты, и мы ездили, пока не стемнеет. Только под покровом ночи нам разрешили по одному зайти в храм. Сейчас храм не функционирует, я не мог никому поручить управление храма», — рассказал священник.

По его словам, приход РПЦ в Софии посещали русские, болгары, украинцы, «храм не вызывал никаких проблем», а у представителей РПЦ сложились хорошие отношения с Болгарской Православной Церковью. «Как я ни пытался узнать, почему меня выдворили — так и не сказали. Судя по публикациям в СМИ, которые пытались защищать действия властей, нам вменяли в вину то, что мы отстаиваем позицию Русской Церкви по расколу на Украине, что мы объясняем, что архиереи (раскольнической — ред.) православной церкви Украины — не архиереи, а самозванцы, самосвяты, которые не имеют апостольской преемственности, а это очень опасно, так как мировое Православие может превратиться в секту, где трудно будет определить, где добро, а где зло», — предположил настоятель подворья.

Он подчеркнул, что болгарские власти действовали «безосновательно, грубо, унизительно». «Никогда не мог подумать, что православная Болгария, которую русские воины освободили без малого 150 лет назад, так унизительно и оскорбительно выдворит русских священников, без предъявления какой-то существенной вины. Стоит отметить, что благодаря активной позиции Русской Церкви тогда, 150 лет назад, и стал возможен освободительный поход на Балканы, чтобы освободить православных славян от османского ига», — подчеркнул представитель РПЦ.

По словам настоятеля, болгарские власти могли отказать гражданину другой страны в пребывании, но «важно, как они это сделали — нарочито, демонстративно, оскорбив, пытаясь создать конфликт, чтобы разорвать отношения». «Но связи Русской и Болгарской Церкви — тысячелетние. Пытаются переписать историю, но народ это не принял. Была активная поддержка, сопереживания болгарских православных христиан и духовенства, возмущение по поводу действий властей», — подытожил архимандрит Вассиоан.

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