Всё говорит о том, что украинские власти стремятся спровоцировать Москву на жёсткие ответные действия…

Сегодня украинскими военными при помощи западного ракетного вооружения был нанесён удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале, передаёт РИА Новости.

По предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди на улице не пострадали. Тем не менее, здание штаба оказалось сильно повреждено.

На месте ЧП создан оперативный штаб, работают спасатели и сотрудники других служб. В центре города из-за «специальных мероприятий» перекрыты дороги, глава региона призвал жителей туда не ездить.

Крылатые ракеты также сбиты над территорией Крыма, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

ВСУ регулярно проводят обстрелы и атаки БПЛА на приграничные российские территории. Так, Крым подвергся атаке в ночь на 21 сентября — по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 19 дронов.

О пострадавших в результате нынешней атаки пока не сообщается. Тем не менее, можно предположить, что они есть и потери значительные.

С военной точки зрения, удар по штабу в Крыму — это вызов, особенно, после того, как министр обороны России Сергей Шойгу обещал, что в случае такой атаки российская армия начнёт наносить удары по «центрам принятия решений» на всю глубину Украины.

Пока Зеленский находится в США, украинские военные максимально стремятся показать свою эффективность, а параллельно спровоцировать Россию на жёсткие ответные действия, что даст возможность команде Зеленского просить на Западе больше оружия и вообще отойти о давления с их стороны о необходимости начала мирных переговоров.

По сообщениям некоторых украинских Телеграм-каналов, в ходе недавней встречи Байден якобы из-за провального контрнаступления ВСУ потребовал от Зеленского готовиться с 1 ноября к переговорам с Кремлём, что для украинского президента смерти подобно. Это значит, что Киев будет стремиться всеми силами эскалировать конфликт, чтобы Москва даже заявить не могла о возможных переговорах.

Действительно, на фоне того, как горит российский штаб в Севастополе, заявления о том, что Кремль готов в любой момент сесть за стол переговоров с Зеленским кажутся неуместными.

Русская линия