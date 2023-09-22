Часть почитаемых глинских старцев до сих пор, к сожалению, не канонизирована Украинской и Русской Православной Церковью…

Сегодня Русская Православная Церковь отмечает память преподобных отцев Глинских, подвизавшихся в Рождества Пресвятой Богородицы Глинской пустыни в селе Сосновка Глуховского района Сумской области.

13 сентября 2017 года определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых» память преподобных отцев Глинских была внесена в месяцеслов Русской Православной Церкви.

На Украине глинские старцы были прославлены решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8 мая 2008 года. Позднее, 25 марта 2009 года, список глинских святых был дополнен, однако в него, к сожалению, так и не вошли известные глинские подвижники — схиархимандрит Иоанн (Маслов) и отец Виталий (Сидоренко).

Торжественное прославление Собора Глинских святых было совершено 16 августа 2008 года в Глинской пустыни священноархимандритом обители митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

В настоящее время в Собор глинских преподобных официально входят:

Прп. Василий (Кишкин), иеросхимон. (+ 1831)

Прп. Филарет (Данилевский), игум., настоятель (+ 1841)

Прп. Феодот (Левченко), мон. (+ 1859)

Прп. Макарий (Шаров), иеросхимон. (+ 1864)

Прп. Мартирий (Кириченко), мон. (+ 1865)

Прп. Евфимий (Любимченко), схимон. (+ 1866)

Прп. Досифей (Колченков) Благоговейный, мон. (+ 1874)

Прп. Илиодор (Голованицкий), схиархим. (+ 1879)

Прп. Иннокентий (Степанов), архим., настоятель (+ 1888)

Прп. Лука (Швец), схимон. (+ 1894)

Прп. Архип (Шестаков), схимон. (+ 1896)

Прп. Иоанникий (Гомолко), схиархим., настоятель (+ 1912)

Прп. Серафим (Амелин), схиархим., настоятель (+ 1958)

Прп. Андроник (Лукаш), схиархим. (+ 1974)

Прп. Серафим (Романцов), схиархим. (+ 1976)

Прп. Серафим (Мажуга), схимитр. (+ 1985)

Отметим, что в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Новочеркасска, слева от главного входа, в специальном киоте находится святыня, связанная с отцом Виталием (Сидоренко), — епитрахиль и поручи старца. Все посетители собора могут к ним приложиться и помолиться у этой святыни, которая находится в ряду почитаемых икон новочеркасского храма.

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