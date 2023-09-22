Часть почитаемых глинских старцев до сих пор, к сожалению, не канонизирована Украинской и Русской Православной Церковью…
Сегодня Русская Православная Церковь отмечает память преподобных отцев Глинских, подвизавшихся в Рождества Пресвятой Богородицы Глинской пустыни в селе Сосновка Глуховского района Сумской области.
13 сентября 2017 года определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых» память преподобных отцев Глинских была внесена в месяцеслов Русской Православной Церкви.
На Украине глинские старцы были прославлены решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8 мая 2008 года. Позднее, 25 марта 2009 года, список глинских святых был дополнен, однако в него, к сожалению, так и не вошли известные глинские подвижники — схиархимандрит Иоанн (Маслов) и отец Виталий (Сидоренко).
Торжественное прославление Собора Глинских святых было совершено 16 августа 2008 года в Глинской пустыни священноархимандритом обители митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.
В настоящее время в Собор глинских преподобных официально входят:
Отметим, что в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Новочеркасска, слева от главного входа, в специальном киоте находится святыня, связанная с отцом Виталием (Сидоренко), — епитрахиль и поручи старца. Все посетители собора могут к ним приложиться и помолиться у этой святыни, которая находится в ряду почитаемых икон новочеркасского храма.