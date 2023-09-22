В Русской Православной Церкви заявили, что не намерены требовать от российских властей высылки болгарских священнослужителей из России…

Протоиерей Николай Балашов: Никаких претензий к Болгарской Православной Церкви у нас нет

Русская Православная Церковь не подвергнет подворье Болгарской Православной Церкви в Москве «ответным мерам» из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как Болгарская Церковь не имеет отношения к действиям болгарских чиновников, заявил советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

Русская Православная Церковь накануне выразила протест против выдворения из Болгарии настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей его храма. 21 сентября они были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом.

«Высылка наших церковных представителей из Болгарии — это проявление грубого произвола болгарских властей, к которому, однако, не имеет никакого отношения Болгарская Православная Церковь. Поэтому и со стороны Московского патриархата Никаких „ответных мер“, касающихся подворья Болгарской Православной Церкви в Москве, отнюдь не предполагается», — сказал отец Николай.

Подворье Болгарской Православной Церкви в Москве с 1948 года располагается в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, построенном в 1654 году. Его настоятель и представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея Руси — архимандрит Феоктист (Димитров).

Отметим, что со стороны Болгарской Православной Церкви пока не последовало никаких официальных комментариев в связи с антицерковными действиями болгарских властей.

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