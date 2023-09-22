21 сентября 2023 года власти Болгарии обязали настоятеля подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника подворья покинуть территорию страны в течение 24 часов под ложным предлогом того, что их пребывание в Болгарии «представляет угрозу для государственной безопасности», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В связи с этим в ОВЦС выступили со следующим заявлением:

«Русская Православная Церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, — возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России.

Русский храм святителя Николая в Софии, при котором расположено подворье Русской Православной Церкви, на протяжении последних ста лет является символом духовного единства наших братских народов. Его история тесно связана с важнейшими событиями новейшей истории Болгарской Православной Церкви, в том числе с преодолением греко-болгарской схизмы и восстановлением болгарского Патриаршества. Прихожане подворья, среди которых было немало представителей русской эмиграции, оставили заметный вклад в болгарской богословской науке.

В крипте храма расположена гробница его бывшего настоятеля святителя Серафима (Соболева), широко почитаемого и в Болгарской, и в Русской Церквах. Поклониться его святым мощам ежедневно приходит множество православных христиан Софии и других городов. Нынешнее решение властей выражает и их неуважение к чувствам верующих, которые теперь лишены возможности посетить гробницу в связи с пресечением деятельности подворья.

Предпринятая властями Болгарии грубая мера полицейского произвола направлена на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквами-Сёстрами, имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой. Уверены, что планы инициаторов этого оскорбительного деяния потерпят поражение. Московский и Болгарский Патриархаты сохранят свою укорененную в веках общность и не поступятся исторической памятью наших народов".

Отметим, что ранее отцу Вассиану (Змееву) запретили въезд и в Северную Македонию, что может означать, что данным вопросом активно занимались представители Госдепа США, которые по настоятельной просьбе Фанара и могли дать соответствующую команду болгарским и македонским властям.

Русская линия