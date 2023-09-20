В Украинской Православной Церкви отреагировали на предложение киевского депутата снести 74 православных храма в Киеве, если они «были построены с нарушениями»…

Председатель Информационного отдела Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент прокомментировал предложение депутата Киевсовета Вадима Васильчука о необходимости проверки в Киеве 74 храмов УПЦ на предмет их незаконной постройки и возможном снесении, сообщает СПЖ.

По словам архиерея, подобные инициативы неприкрыто свидетельствуют о разжигании агрессии по отношению к верующим УПЦ и пропагандируют в украинском обществе законодательное установление религиозной сегрегации.

Митрополит Климент рассказал, что в списке храмов, указанных в тексте проекта, перечислены практически все исторические киевские святыни, которые либо почти никогда не закрывались, либо после закрытия были переданы Церкви ещё во времена СССР.

«Какой-то депутат, который, очевидно, совсем недавно стал киевлянином и не знает истории столицы, утверждает, что эти храмы построены с нарушениями документации и размещены на несогласованной чиновниками территории. Сам факт таких заявлений — это какой-то позор, говорящий об абсурде, навязываемом обществу нормой жизни», — сказал иерарх.

Комментируя заявление депутата о том, что храмы могут быть переданы другим конфессиям, архиерей задался вопросом: «Если государство считает, что старинный храм не может принадлежать УПЦ, потому что его расположение не согласовано с бюрократами, то как этот самый храм на том же месте может принадлежать другой конфессии?».

«То же мы видим и в Киево-Печерской лавре. Заповедник переживает, что УПЦ „самочинно“ и без необходимых документов построила здания на территории Лавры. И эти же здания опечатываются с целью передать их другим организациям. Естественно, возникает вопрос. Почему для УПЦ недостаточно имеющихся документов, а для других организаций возможно использование церковных зданий вообще без каких-либо документов? Налицо в таком непропорциональном подходе наблюдается лоббирование государством интересов одних граждан в ущерб интересам других таких же граждан», — добавил он.

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