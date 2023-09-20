Русская линия
Сводка новостей от 20 сентября 2023

Чудотворный Крест Христов из Годеново принесли на Донбасс
Русская Православная Церковь стремится духовно укрепить жителей Донецка и Луганска, продолжающих страдать от военных действий и постоянных обстрелов…

Чудотворный Крест Христов из Годеново принесли на Донбасс19 сентября 2023 года, в праздник воспоминания чуда Архистратига Михаила бывшего в Хонех, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон и епископ Луховицкий Евфимий совершили Божественную литургию в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе, куда накануне из села Годеново Ярославской области России был доставлен чудотворный Крест Христов, сообщает Православие.Ru.

Принесение святыни на Донбасс проходит в рамках миссионерского Крестного хода, посвященного 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново.

За Литургией Преосвященным архипастырям сослужило соборное духовенство. После сугубой ектении, были вознесены молитвы о Святой Руси и за болящих.

По окончании Литургии архипастыри, духовенство и верующий народ совершили поклонение Кресту Господню.

В своем слове по завершении богослужения владыка Пантелеимон подчеркнул значимость события, когда в дни испытаний верующий народ, уповающий на милость Божию, получает её через приобщение к источникам благодати.

Митрополит Пантелеимон выразил слова благодарности епископу Евфимию и его спутникам за труды по сопровождению святого Креста.

«Милость Божия и благодарение Господу за то, что мы сегодня имеем возможность объединить наши молитвы рядом с этим Крестом, преклонить наши колени в смирении, в послушании воле Божией и в благодарности Ему.

Дай Бог, чтобы Ваше путешествие по Донбасской земле было благополучным, и Вы принесли этим Крестным ходом мир, радость и утешение нашему народу, который терпеливо несёт свой жизненный крест, благодаря Бога за все испытания", — произнес архипастырь.

После ответного слова епископа Евфимия, архипастыри поблагодарили верующих за общую молитву и призвали на всех Божие благословение.

На протяжении всего дня в кафедральном соборе городское духовенство совершало молебны с чтением акафиста Кресту Господню.

Согласно запланированному графику, 20 сентября Годеновский Крест отправился для пребывания в Донецкую епархию.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Чудотворный Крест Христов из Годеново принесли на Донбасс
Русская Православная Церковь стремится духовно укрепить жителей Донецка и Луганска, продолжающих страдать от военных действий и постоянных обстрелов...

Санкт-Петербургская епархия публикует протоколы допросов всех участников Петроградского процесса
Документы включают расшифрованные материалы следственного дела, касающиеся шести человек, прославленных в лике святых...

Кого Господь хочет наказать, того лишает разума
Кипрская Православная Церковь, признавшая в лице своего Предстоятеля украинских раскольников, неожиданно поддержала уроки секспросвета в младших классах кипрских школ...

Митрополит Нежинский Климент: «Сам факт таких заявлений — это какой-то позор»
В Украинской Православной Церкви отреагировали на предложение киевского депутата снести 74 православных храма в Киеве, если они «были построены с нарушениями»...

В Киево-Печерской лавре осквернили часовню в честь Пресвятой Богородицы
Украинские поклонники нацизма нанесли на строение часовни надписи краской и оставили фашистскую символику...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобных схимников-воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби, преподобного Макария Оптинского, архиепископа Иркутского Анатолия (Каменского) и публициста М.О.Меньшикова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика