Русская Православная Церковь стремится духовно укрепить жителей Донецка и Луганска, продолжающих страдать от военных действий и постоянных обстрелов…

19 сентября 2023 года, в праздник воспоминания чуда Архистратига Михаила бывшего в Хонех, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон и епископ Луховицкий Евфимий совершили Божественную литургию в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе, куда накануне из села Годеново Ярославской области России был доставлен чудотворный Крест Христов, сообщает Православие.Ru.

Принесение святыни на Донбасс проходит в рамках миссионерского Крестного хода, посвященного 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново.

За Литургией Преосвященным архипастырям сослужило соборное духовенство. После сугубой ектении, были вознесены молитвы о Святой Руси и за болящих.

По окончании Литургии архипастыри, духовенство и верующий народ совершили поклонение Кресту Господню.

В своем слове по завершении богослужения владыка Пантелеимон подчеркнул значимость события, когда в дни испытаний верующий народ, уповающий на милость Божию, получает её через приобщение к источникам благодати.

Митрополит Пантелеимон выразил слова благодарности епископу Евфимию и его спутникам за труды по сопровождению святого Креста.

«Милость Божия и благодарение Господу за то, что мы сегодня имеем возможность объединить наши молитвы рядом с этим Крестом, преклонить наши колени в смирении, в послушании воле Божией и в благодарности Ему.

Дай Бог, чтобы Ваше путешествие по Донбасской земле было благополучным, и Вы принесли этим Крестным ходом мир, радость и утешение нашему народу, который терпеливо несёт свой жизненный крест, благодаря Бога за все испытания", — произнес архипастырь.

После ответного слова епископа Евфимия, архипастыри поблагодарили верующих за общую молитву и призвали на всех Божие благословение.

На протяжении всего дня в кафедральном соборе городское духовенство совершало молебны с чтением акафиста Кресту Господню.

Согласно запланированному графику, 20 сентября Годеновский Крест отправился для пребывания в Донецкую епархию.

Русская линия