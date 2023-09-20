Воистину, кого Господь хочет наказать, того лишает разума. Истинность этого высказывания вновь стала очевидной после того, как архиереи Кипрской Православной Церкви неожиданно выступили не против, а за уроки секспросвета в кипрских школах, на чём ранее настаивали сочувствующие содомии еврочиновники и против чего выступали многие обеспокоенные родители. Причём речь идёт о секспросвете не только для учащихся старших классов, но всех возрастов, включая подготовительные классы, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на «Вестник Кипра».

Как отмечается в сообщении, архиереи признали, что современные дети, имеющие доступ в Интернет, с самого юного возраста оказываются подвержены «всем видам информации и дезинформации» по теме половой жизни и человеческой сексуальности. Поэтому должное просвещение якобы «необходимо для защиты ребёнка».

«Это, безусловно, предполагает, что учебный материал будет подаваться сообразно уровню восприимчивости в соответствии с возрастом», — цитирует издание заявление Синода.

Беспокойство части родителей и общественных групп преподаванием полового просвещения, Синод связал с «распространением преувеличенных страхов, которые не имеют отношения к реальности».

«Урок будут преподавать учителя, получившие для этого необходимую квалификацию. А не представители групп, которые будут навязывать определенную идеологию», — подчеркнул Синод.

В заявлении утверждается, что Кипрская Церковь будет следить за содержанием и способом преподавания предмета на всех уровнях образования. Отмечается, что министр образования Афина Михаилиду пообещала при внесении любых изменений в учебный план принимать во внимание мнение родителей, нравы и опасения общества.

Почему родители должны отдавать на откуп учительницам общеобразовательной школы столь личную и щепетильную семейную тему? И что им мешает самим позаботиться о половом воспитании своего чада, а не делать его темой публичных обсуждений учителей и школьников? Не приведёт ли знакомство с секспросветом учеников младшей школы к ещё большему развращению школьников? На эти вопросы кипрские архиереи предпочли не отвечать.

После того, как Кипрская Церковь в лице своего Предстоятеля признала украинских раскольников, Господь, похоже, лишил кипрских архипастырей разума. Поэтому Кипрская Церковь стала первой Поместной Православной Церковью, которая выступила в поддержку уроков секспросвета среди детей самого младшего возвраста. Такое чувство, что в кипрском Синоде решения теперь принимают не архиереи, а еврочиновники.

Русская линия