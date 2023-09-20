Документы включают расшифрованные материалы следственного дела, касающиеся шести человек, прославленных в лике святых…

Комиссия по канонизации Санкт-Петербургской епархии продолжает расшифровку и публикацию материалов Петроградского судебного процесса 1922 года «Об изъятии церковных ценностей», сообщает ИА «Вода живая».

Материалы дополнены протоколами допросов трёх представителей духовенства, приговоренных к расстрелу — секретаря Общества православных приходов Николая Елачича, члена правления общества, профессора Дмитрия Огнева и викария Петроградской епархии, епископа Кронштадтского Венедикта (Плотникова). Таким образом, расшифрованы протоколы допросов всех участников процесса, приговоренных к «высшей мере наказания».

Расшифрованные документы публикуются на виртуальной выставке «Святые новомученики и исповедники на Петроградском процессе 1922 года» в разделе «Документы и публикации» http://vladimirskysobor-expo.ru/2022/novomucheniki1922.

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Опубликованные документы включают расшифрованные материалы следственного дела, касающиеся шести человек, прославленных в лике святых, — священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, преподобномученика архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого, священномученика протоиерея Михаила Чельцова и священноисповедника протоиерея Михаила Союзова, а также шести представителей духовенства и мирян, приговоренных к расстрелу с заменой на различные сроки заключения — протоиерея Николая Чукова (впоследствии митрополита Ленинградского и Новгородского Григория), протоиерея Леонида Богоявленского, Льва Парийского, епископа Венедикта (Плотникова) и других.

Расшифровка материалов Петроградского процесса продолжается.

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