Настоятелю подворья Московского Патриархата в Софии инкриминируют то, что он якобы уговорил македонских архиереев не признавать «ПЦУ»…

12 сентября 203 года власти Северной Македонии запретили въезд в страну настоятелю подворья Русской Православной Церкви в столице Болгарии Софии архимандриту Вассиану (Змееву), сообщает СПЖ со ссылкой на «Балканский оглядач».

В сообщении Министерства иностранных дел Северной Македонии говорится, что кроме отца Вассиона, которому запретили въезд в страну, из Македонии были выдворены три российских дипломата.

Как говорится в сообщении, «такое решение было принято после получения от компетентных органов информации о совершенных россиянами действиях, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических отношениях».

Отец Вассиан, будучи настоятелем подворья Московского Патриархата в Софии, действительно, в прошлом году посещал Македонию и встречался с Архиепископом Македонским Стефаном и македонскими митрополитами Григорием и Петром. Это дало повод местным СМИ утверждать, что якобы именно под его влиянием Македонская Православная Церковь отказалась от сослужения с «ПЦУ».

Однако, при всём уважении к отцу Вассиану и его трудам, следует признать, что вряд ли данные сообщения македонских СМИ соответствуют действительности. Македонские архипастыри и без советников прекрасно знают, что украинские раскольники — это ряженые самосвяты, которые не имеют действительных архиерейских хиротоний. А потому убеждать их в этом нет никакого смысла.

Македонская Церковь многие годы сама была в расколе, но ни у кого нет никаких сомнений в действительности апостольского преемства македонских хиротоний, которые македонские владыки получили от Сербской Православной Церкви. В случае с «ПЦУ» это совсем не так.

К слову, подавляющее большинство Поместных Православных Церквей до сих пор отказываются признавать «ПЦУ». Македонские чиновники и журналисты предлагают нам поверить в то, что их в этом так же смог убедить отец Вассиан?

Русская линия