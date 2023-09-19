Им стал бывший заместителем постпреда России при НАТО в Брюсселе и постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский…

18 сентября 2023 года новый посол России в Ватикане Иван Солтановский в Апостольском дворце вручил папе Римскому Франциску верительную грамоту, согласно которой он назначен официальным представителем России при Ватиканском государстве, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

Иван Солтановский родился в 1955 году, женат, имеет дочь. В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел (МИД) СССР (ныне МГИМО Университет МИД России). Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С 2003 по 2009 год был заместителем постпреда России при НАТО в Брюсселе, затем до 2011 года работал замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИДа. Следующие четыре года возглавлял этот департамент, после чего в октябре 2015 года был назначен постоянным представителем России при Совете Европы. В ноябре 2022 года был снят с этой должности, сообщает РБК.

Посол России в Ватикане сменился (ранее эту должность занимал бывший министр культуры Александр Авдеев) на фоне заявлений папы Римского Франциска о секретной миротворческой миссии по Украине. О том, что Ватикан участвует в вопросе урегулирования конфликта, папа Римский сообщил в начале мая. В российском МИДе тогда отметили, что не получали от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов.

Однако, позднее представители Ватикана, действительно, посетили Киев и Москву. В свете этого нет ничего удивительного в том, что на место посла в Ватикане Кремлём был назначен профессиональный переговорщик и дипломат, который многие годы занимался международной проблематикой и отношениями с НАТО и Евросоюзом.

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