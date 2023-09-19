Накануне зимы власти Тернопольской области Украины отключили Кременецкий женский монастырь от электричества
Таким образом чиновники понуждают 80 монахинь к выселению из обители…
Власти Тернопольской области Украины отключили от электроснабжения Богоявленский Кременецкий женский монастырь Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви. Таким образом они понуждают 80 монахинь, значительная часть которых уже преклонного возраста, к выселению из обители, сообщает портал «Православная жизнь».
Кременецкий монастырь был передан монашеской общине 32 года назад. Государство оставило за собой право собственности на комплекс сооружений, конфискованный у Церкви во время советской власти, а монахиням разрешило безвозмездно пользоваться этим имуществом. Сестры за свой счёт проводили ремонт и поддерживали строения в надлежащем техническом состоянии. В 2023 году государство отказалось продлевать договор с монастырем на пользование недвижимым имуществом.
4 сентября 2023 года территорию обители оцепила полиция. В сопровождении силовиков монастырь посетила комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
Со стороны Кременецкого РЭС ПАО «Тернопольоблэнерго» в монастырь поступило предупреждение об отключении энергоснабжения. В ответ игуменья Димитрия (Галюк) напомнила о постановлении Кабинета министров Украины от 5 марта 2022 года, которое запрещает отключать электроэнергию населению до окончания военного положения. Настоятельница подчеркнула, что «отключение келий от электроснабжения в осенне-зимний период имеет все признаки пыток» и призвала воздержаться от незаконных действий.
Тем не менее, 18 сентября 2023 года сотрудники «Тернопольоблэнерго» обесточили обитель. Свет отключен на всей территории, в том числе в принадлежащих монастырю новостройках.