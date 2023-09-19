Власти Тернопольской области Украины отключили от электроснабжения Богоявленский Кременецкий женский монастырь Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви. Таким образом они понуждают 80 монахинь, значительная часть которых уже преклонного возраста, к выселению из обители, сообщает портал «Православная жизнь».

Кременецкий монастырь был передан монашеской общине 32 года назад. Государство оставило за собой право собственности на комплекс сооружений, конфискованный у Церкви во время советской власти, а монахиням разрешило безвозмездно пользоваться этим имуществом. Сестры за свой счёт проводили ремонт и поддерживали строения в надлежащем техническом состоянии. В 2023 году государство отказалось продлевать договор с монастырем на пользование недвижимым имуществом.

4 сентября 2023 года территорию обители оцепила полиция. В сопровождении силовиков монастырь посетила комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

Со стороны Кременецкого РЭС ПАО «Тернопольоблэнерго» в монастырь поступило предупреждение об отключении энергоснабжения. В ответ игуменья Димитрия (Галюк) напомнила о постановлении Кабинета министров Украины от 5 марта 2022 года, которое запрещает отключать электроэнергию населению до окончания военного положения. Настоятельница подчеркнула, что «отключение келий от электроснабжения в осенне-зимний период имеет все признаки пыток» и призвала воздержаться от незаконных действий.

Тем не менее, 18 сентября 2023 года сотрудники «Тернопольоблэнерго» обесточили обитель. Свет отключен на всей территории, в том числе в принадлежащих монастырю новостройках.

Русская линия