В рамках подготовки кампании в Госдуме открылась выставка фото, видео и информационных материалов, направленные на популяризацию многодетной семьи…

19 сентября 2023 года в Госдуме открылась выставка, посвященная Всероссийскому социальному проекту «Семья — основа мира», который будет реализован в ближайшее время в Интернете. На ней были представлены макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей — это фото, видео и текстовые материалы, которые популяризируют образ благополучной многодетной многопоколенной семьи, сообщает РИА Новости.

«Сейчас кампания включает наружную рекламу, а также рекламу на электронных стендах в общественных местах, транспорте. По всей России было около тысячи носителей. Общее число просмотров — 20 миллионов за три месяца — апрель, май, июнь. Сейчас осталась только реклама на билбордах. Следующий этап — реклама в интернете и соцсетях», — рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По его словам, для создания рекламы в Интернете проводится всероссийский конкурс, по итогам которого будут отобраны материалы для рекламных макетов.

Как отметили ранее в Госдуме, проект «Семья — основа мира» нацелен на создание яркого и качественного контента о крепкой семье, счастливом материнстве, отцовстве и детстве, популяризации традиционных семейных ценностей. Проект включает в себя билборды с социальной рекламой, встречи с молодыми людьми для бесед на тему создания и сохранения семьи, выставки в учебных заведениях, визуальные образы для социальных сетей, а также всероссийский конкурс семейного контента, в котором участвуют семьи со всей России. Проект реализуется в 76 субъектах России.

Организаторы проекта «Семья — основа мира» — комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Ассоциация организаций по защите семьи и АНО «Информационно-коммуникационное агентство продвижения социального контента «Благо-Медиа».

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