В экспозиции будут представлены фото, видео и информационные материалы, направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей…

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей совместно с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви 18 — 22 сентября 2023 года проводит в Государственной Думе выставку, посвященную Всероссийскому социальному проекту «Семья — основа мира», сообщает Патриаршая комиссия.

Актуальность выставки обусловлена современной демографической ситуацией в стране, цель которой — укрепление традиционных ценностей и популяризация образа многодетной семьи.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих выступлениях ключевую роль многодетной семьи для страны. Он отмечал, что семьи, в которых растут трое, четверо и больше детей, имеют высокий статус и должны получать поддержку со стороны государства. Многодетная семья и её традиции являются важными ценностями для России и должны утвердиться как норма и ориентир для общества.

Всероссийский социальный проект «Семья — основа мира» направлен на создание контента, который подчеркивает важность крепких семей, счастливого материнства, отцовства и детства, а также популяризацию традиционных семейных ценностей. Проект уже успешно реализуется в 76 субъектах Российской Федерации и включает различные мероприятия, такие как социальная реклама на билбордах, встречи с молодыми людьми, выставки в учебных заведениях, визуальные образы для социальных сетей и Всероссийский конкурс семейного контента, в котором принимают участие семьи со всей России.

На выставке в Государственной Думе будут представлены фото, видео и информационные материалы, направленные на популяризацию образа благополучной многодетной многопоколенной семьи. Кроме того, будут представлены общественные инициативы, направленные на улучшение жизни семей с детьми.

Выставка наглядно продемонстрирует своевременность и необходимость принятия проекта федерального закона «Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации», одним из авторов которого является председательница Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она и откроет выставку в стенах законодательного органа.

Русская линия