Бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве предупредил гонителей о возможных последствиях сноса храма на территории обители…

Епископ Гедеон (Харон): «Страшно представить, что будет с гонителями и разрушителями храма Божьего. Отраднее будет Содому и Гоморре»

Снос Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря Украинской Православной Церкви на территории Национального музея истории Украины в Киеве может повредить культурный слой на территории комплекса, где она расположена, заявил бывший наместник обители, находящийся в настоящее время на покое епископ Гедеон (Харон).

Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню. Ранее суд Киева обязал освободить от нее участок национального музея истории Украины. Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение «открытым вызовом украинским православным христианам».

«Конечно, процесс сноса может повредить культурный слой. Как ещё можно снести довольно немаленький храм на 150 человек с трапезной и „пономаркой“ без тяжёлой техники и, не применяя взрывную пиротехнику?» — сказал владыка Гедеон.

По словам епископа, юристы в ответ на постановление предлагают несколько вариантов судебных действий, и всё возможное для этого будет делаться.

«Верю, что мы все вместе с Божьей помощью отстоим нашу святыню. Игумения нашего монастыря — сама Богородица, а ктитор — сам равноапостольный князь Владимир! Страшно представить, что будет с гонителями и разрушителями храма Божьего. Отраднее будет Содому и Гоморре», — заключил бывший наместник Десятинного монастыря.

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