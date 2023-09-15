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Сводка новостей от 15 сентября 2023

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Петропавловск-Камчатский
Предстоятель Русской Православной Церкви освятит новопостроенный Андреевский гарнизонный храм в Вилючинске и Камчатский Морской собор в честь Архистратига Божия Михаила…

Святейший Патриарх Кирилл прибыл на Камчатку15 сентября 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Петропавловскую епархию, объединяющую приходы и монастыри в пределах Камчатского края, сообщает Патриархия.Ru.

В поездке Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождают управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков), заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин.

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в международный аэропорт Елизово г. Петропавловска-Камчатского.

Традиционный каравай с хлебом и солью Его Святейшеству преподнесли представитель Камчатского казачества, девушка в русском национальном костюме и представительница коренных малочисленных народов Камчатки в корякском национальном костюме.

Святейшего Владыку встречали губернатор Камчатского края В.В. Солодов, архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор, секретарь епархиального управления иеромонах Михаил (Малаханов), духовенство Петропавловской епархии.

16 сентября Святейший Патриарх Кирилл посетит г. Вилючинск, где совершит чин малого освящения новопостроенного Андреевского гарнизонного храма, 17 сентября Предстоятель Русской Церкви освятит Камчатский Морской собор в честь Архистратига Божия Михаила в Петропавловске-Камчатском.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Петропавловск-Камчатский
Предстоятель Русской Православной Церкви освятит новопостроенный Андреевский гарнизонный храм в Вилючинске и Камчатский Морской собор в честь Архистратига Божия Михаила...

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