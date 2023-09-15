Папский посланник по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи, который в пятницу вечером завершил визит в Китай в рамках миротворческой миссии Ватикана, назвал важным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы продолжать диалог, сообщает РИА Новости.

«Это важно, потому что мир строят, ведя диалог и находя возможные и необходимые пространства. Безусловно, это позитивное заявление, и оно идёт в направлении, ожидаемом папой Франциском», — заявил кардинал католическому телеканалу TV2000.

Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова общаться по проблеме урегулирования на Украине с посланником Ватикана, который, по его словам, планирует вновь посетить Россию. «Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать», — сказал министр в ходе круглого стола в Москве.

По прибытии из Пекина в сицилийский Палермо кардинал Маттео сообщил о важном и откровенном обмене мнениями, который состоялся у него с представителями властей КНР.

«Со стороны китайского правительства было проявлено большое внимание. Состоялась открытая дискуссия с важным обменом мнениями, в том числе относительно перспектив на будущее», — подчеркнул он.

В ближайшее время кардинал Маттео Дзуппи доложит о результатах своей трехдневной поездки в Китай папе Франциску.

Возвращаясь из поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. Правда, пока никаких подвижек в этом вопросе нет.

Католическая дипломатия готовит почву для возможных переговоров Москвы и Киева, однако украинские власти категорически отказываются прекращать боевые действия, так как иначе тогда возникнет вопрос, зачем было доводить до такого кровопролития и отказываться от прежних договорённостей.

Вместо того, чтобы просто выполнить Минские соглашения и вернуть в свой состав на правах автономии Донецк и Луганск, Киеву теперь придётся не только отпустить их, но и навсегда забыть о Крыме, а также Херсонской и Запорожской областях, которые уже вошли в состав России.

Для Зеленского такое развитие событий смерти подобно, а потому он изо всех сил будет стремиться продолжить конфликт, всё время повышая градус его напряжённости. Впрочем, такой подход чреват тем, что Украина вообще перестанет существовать, как государство, и в итоге будет разделена между Россией, Польшей, Румынией и Венгрией.

Трезвые головы в Ватикане это понимают, а потому говорят о необходимости переговоров. Однако главная проблема ватиканской дипломатии сегодня состоит в том, что в Киеве не могут даже публично заявить о готовности к переговорам с Россией. В то же время Москва нарочито регулярно заявляет о своей готовности в любой момент сесть за стол переговоров.

Русская линия