Предатель Украинской Православной Церкви вместе с первой леди Сербии помолился в Успенском соборе Киево-Печерской лавры…

7 сентября 2023 года жена президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич, прибывшая в Киев по приглашению супруги Владимира Зеленского, посетила Киево-Печерскую лавру, где её приветствовал единственный предатель и перебежчик из числа братии обители к раскольникам — запрещённый в служении архимандрит Авраамий (Лотыш), сообщает СПЖ.

По информации чиновников заповедника, «мероприятие прошло в рамках визита г-жи Тамары в Украину с целью участия в Третьем саммите первых леди и джентльменов».

В сопровождении представителя «ПЦУ», «и.о. наместника» Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша), Тамара Вучич посетила выставку, посвященную разрушенным вследствие войны храмам, Успенский собор, и поднялась на Великую Лаврскую колокольню.

Также вместе с Лотышем госпожа Вучич поставила свечи в Успенском соборе Лавры, который власть отобрала у Украинской Православной Церкви.

Насколько религиозна супруга Вучича, остаётся только догадываться. Однако, необходимо отметить, что Сербская Православная Церковь признаёт на Украине канонической только Украинскую Православную Церковь и не вступает ни в какие контакты с украинскими раскольниками.

Русская линия