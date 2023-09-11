Русская линия
Сводка новостей от 11 сентября 2023

Раскольник Лотыш приветствовал в Киеве жену президента Сербии Тамару Вучич
Предатель Украинской Православной Церкви вместе с первой леди Сербии помолился в Успенском соборе Киево-Печерской лавры…

Раскольник Лотыш приветствовал в Киеве жену президента Сербии Тамару Вучич7 сентября 2023 года жена президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич, прибывшая в Киев по приглашению супруги Владимира Зеленского, посетила Киево-Печерскую лавру, где её приветствовал единственный предатель и перебежчик из числа братии обители к раскольникам — запрещённый в служении архимандрит Авраамий (Лотыш), сообщает СПЖ.

По информации чиновников заповедника, «мероприятие прошло в рамках визита г-жи Тамары в Украину с целью участия в Третьем саммите первых леди и джентльменов».

В сопровождении представителя «ПЦУ», «и.о. наместника» Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша), Тамара Вучич посетила выставку, посвященную разрушенным вследствие войны храмам, Успенский собор, и поднялась на Великую Лаврскую колокольню.

Также вместе с Лотышем госпожа Вучич поставила свечи в Успенском соборе Лавры, который власть отобрала у Украинской Православной Церкви.

Насколько религиозна супруга Вучича, остаётся только догадываться. Однако, необходимо отметить, что Сербская Православная Церковь признаёт на Украине канонической только Украинскую Православную Церковь и не вступает ни в какие контакты с украинскими раскольниками.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В День Трезвости во всех храмах Русской Православной Церкви молились о страждущих от винопития
Царская традиция отмечать день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи не только строгим постом, но и полным отказом от алкоголя была возрождена в России в 2014 году...

За то, что не испугались трудностей и не пошли на аборт
Власти Курганской области решили переводить на бюджет студенток колледжей, которые родили во время обучения...

Украинские музейщики ввели плату за вход в пещеры Киево-Печерской лавры
После того, как украинские власти отобрали Нижнюю Лавру у УПЦ, попасть к печерским преподобным стало возможно, только заплатив за вход...

Митрополит Литовский Иннокентий выразил надежду, что власти Литвы не станут запрещать Литовскую Православную Церковь
Управляющий Виленско-Литовской епархией заявил, что в 2022 году Церковь в Литве подвергалась несправедливым нападкам и обвинениям, но сейчас ситуация более спокойная...

Раскольник Лотыш приветствовал в Киеве жену президента Сербии Тамару Вучич
Предатель Украинской Православной Церкви вместе с первой леди Сербии помолился в Успенском соборе Киево-Печерской лавры...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в День поминовения православных воинов, мы вспоминаем одного из лидеров Союза Русского Народа графа Э.И.Коновницына...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика