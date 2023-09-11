Управляющий Виленско-Литовской епархией заявил, что в 2022 году Церковь в Литве подвергалась несправедливым нападкам и обвинениям, но сейчас ситуация более спокойная…

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий прокомментировал попытки властей Литвы законодательно запретить деятельность Литовской Православной Церкви, призвав чиновников все возникающие проблемы решать путём диалога, а не запретами, сообщает портал «Православная жизнь».

В интервью газете «Православная Литва», отвечая на вопрос об обеспокоенности верующих внесением в парламент Литвы законопроекта, позволяющего ликвидировать религиозные организации в случае «угрозы национальной безопасности», митрополит Иннокентий отметил, что диалога с властями по этому поводу пока не было.

«Как правило, при рассмотрении тех или иных законодательных инициатив принято консультироваться с теми группами и объединениями, интересы которых эти инициативы затрагивают. Речь в данном случае идёт о церковных объединениях разных конфессий. Этого до сих пор не произошло», — сказал митрополит Иннокентий.

Как отметил архипастырь, парламентская инициатива, с одной стороны, «внушает определённое беспокойство», с другой стороны, Литва — демократическое государство, «где уважаются законы и права человека, действуют независимые суды». «Поэтому верим, что восторжествует правда Божия и справедливость закона», — сказал митрополит Иннокентий.

Он напомнил, что в 2022 году Православная Церковь в Литве подвергалась несправедливым нападкам и обвинениям. Сегодня ситуация более спокойная.

«Литовская Православная Церковь, которую представляет Литовская Православная Архиепископия — это традиционная религиозная организация Литвы, имеющая здесь глубокие исторические корни. <…> Наша религиозная община не представляет никакой угрозы общественной безопасности. Я не раз уже говорил о том, что мы хотим быть честными и открытыми перед Богом и литовским государством. На мой взгляд, нет никакой проблемы, даже самой острой, которой нельзя было бы решить путём диалога при наличии доброй воли и взаимной заинтересованности», — сказал митрополит Иннокентий.

В 2022 году митрополит Виленский и Литовский Иннокентий обратился в Священный Синод Русской Православной Церкви с просьбой предоставить вверенной его попечению епархии статус самоуправляемой Церкви. Для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии Синодом создана комиссия.

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