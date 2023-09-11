Власти Курганской области решили переводить на бюджет студенток колледжей, которые родили во время обучения…

За то, что не испугались трудностей и не пошли на аборт

Правительство Курганской области для борьбы с абортами среди молодёжи приняло решение переводить на бюджет студенток колледжей, которые не пошли на аборт и родили своих детей, несмотря на учёбу. Информация об этом размещена на сайте областного департамента экономического развития, сообщает URA.Ru.

«Наименование мероприятия: обеспечение перевода на бюджетные места студенток, родивших ребёнка во время обучения образовательных организациях среднего профессионального образования. Новая мера», — указано в региональной программе по повышению рождаемости в Курганской области на период до 2026 года.

Также для врачей региона, работающих в женских консультациях, власти подготовят специальные фразы, которые помогут согласиться рожать сомневающимся девушкам. Для популяризации статуса отца, как главы семьи, в школах и спортивных секциях будут работать Советы отцов. В рамках программы волонтеры будут проводить семинары для людей в возрасте от 15 до 30 лет, на которых будут рассказывать о последствиях абортов, ВИЧ и семейных ценностях. Всего в программе указано 14 новых мер.

В областном Депздраве объяснили, что программа предусматривает формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков и молодежи. Также будет создаваться позитивный образ многодетной семьи и матери. Программа должна помочь повысить мотивацию рожать, сократить аборты и вести здоровый образ жизни.

За пять лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин.

Русская линия