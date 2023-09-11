После того, как украинские власти отобрали Нижнюю Лавру у УПЦ, попасть к печерским преподобным стало возможно, только заплатив за вход…

Спустя месяц после того, как власти Украины закрыли для верующих Украинской Православной Церкви Нижнюю лавру, попасть в пещеры Киево-Печерской обители стало возможно, только заплатив за экскурсию. Это следует из прейскуранта заповедника, сообщает СПЖ.

Минимальная цена, которую должен заплатить человек, желающий поклониться мощам преподобных киево-печерских, — это 150 грн (около 400 рублей). Для этого должно собраться минимум 5 человек. В противном случае придется заплатить 750 грн (около 2 тысяч рублей) — за всех.

«Обзорная экскурсия „Верхняя лавра+пещеры“ (от 5 человек) — цена 150 грн за человека», — сказано в объявлении.

Есть возможность посетить пещеры вместе с экскурсией по Нижней лавре. Для этого нужно собрать группу в 10 человек. Экскурсия обойдётся в 1200 грн (около 3000 тысяч рублей) на всех. Или же можно заплатить эту сумму самому и попасть в Лавру в индивидуальном порядке.

Кроме того, заповедник предлагает услугу «индивидуального экскурсионного обслуживания» в Верхней лавре и пещерах. Она обойдется в 1500 грн (около 4 тысяч рублей).

Русская линия