Министерство иностранных дел Литвы вызвало апостольского нунция в странах Балтии архиепископа Петара Раича для того, чтобы он объяснил заявление папы Римского Франциска о великой России, сообщает СПЖ со ссылкой на издание LRT.

«Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция архиепископа Петара Раича на собеседование в начале сентября, когда он вернётся из отпуска», − сказала пресс-секретарь ведомства Паулина Левицките.

Во время онлайн-встречи с молодыми российскими католиками глава РКЦ назвал их «наследниками великой матушки-России — просвещенной империи, страны большой культуры и большой человечности». Папа призвал «никогда не забывать об этом наследии» и не отказываться от него.

Это вызвало негодование во всём русофобском политикуме на Западе и на Украине. Так, глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук заявил, что украинские униаты, как и литовские чиновники, ждут от Ватикана объяснений по поводу этих высказываний. Позже он попытался оправдать главу Ватикана, указав, что тот якобы прибывает в плену российской пропаганды.

Правда, остаётся вопрос, как папа Римский мог подпасть под влияние российских СМИ, если их трансляция во многих странах ЕС давно запрещена. Что же касается пропаганды, то удивительно в этой истории другое — то, что глава Ватикана, несмотря на оголтелую русофобскую пропаганду в Европе и со стороны украинских униатов, сумел-таки сохранить свой ум неповреждённым.

Русская линия