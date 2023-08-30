Русская линия
Сводка новостей от 30 августа 2023

Власти Литвы демонстративно негодуют по поводу слов папы Римского Франциска о великой России
В литовский МИД вызвали папского нунция для объяснения слов главы Ватикана, сказанные российским католикам…

Папа Римский ФранцискМинистерство иностранных дел Литвы вызвало апостольского нунция в странах Балтии архиепископа Петара Раича для того, чтобы он объяснил заявление папы Римского Франциска о великой России, сообщает СПЖ со ссылкой на издание LRT.

«Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция архиепископа Петара Раича на собеседование в начале сентября, когда он вернётся из отпуска», − сказала пресс-секретарь ведомства Паулина Левицките.

Во время онлайн-встречи с молодыми российскими католиками глава РКЦ назвал их «наследниками великой матушки-России — просвещенной империи, страны большой культуры и большой человечности». Папа призвал «никогда не забывать об этом наследии» и не отказываться от него.

Это вызвало негодование во всём русофобском политикуме на Западе и на Украине. Так, глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук заявил, что украинские униаты, как и литовские чиновники, ждут от Ватикана объяснений по поводу этих высказываний. Позже он попытался оправдать главу Ватикана, указав, что тот якобы прибывает в плену российской пропаганды.

Правда, остаётся вопрос, как папа Римский мог подпасть под влияние российских СМИ, если их трансляция во многих странах ЕС давно запрещена. Что же касается пропаганды, то удивительно в этой истории другое — то, что глава Ватикана, несмотря на оголтелую русофобскую пропаганду в Европе и со стороны украинских униатов, сумел-таки сохранить свой ум неповреждённым.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл взял под личный контроль ситуацию в Санкт-Петербургской митрополии
Предстоятель Русской Православной Церкви принял новоназначенного наместника Александро-Невской лавры и правящего архиерея Выборгской епархии...

Через города России и Белоруссии пройдёт Крестный ход в честь 600-летия явления Честного и Животворящего Креста Господня в Годеново
Православное шествие пройдет через 27 городов России и Белоруссии со 2 сентября по 4 ноября 2023 года...

Пропаганда содомии и прочих извращений приносит в США свои горькие плоды
Количество операций по смене пола в Америке увеличилось почти в три раза за период с 2016 по 2019 год...

Власти Литвы демонстративно негодуют по поводу слов папы Римского Франциска о великой России
В литовский МИД вызвали папского нунция для объяснения слов главы Ватикана, сказанные российским католикам...

Очередной удар по традиционной семье в Германии
Немецкие власти будут лишать родительских прав тех родителей, которые станут запрещать своему ребёнку менять пол...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающегося иерарха Русской Церкви Патриарха Никона...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика