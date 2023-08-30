Православное шествие пройдет через 27 городов России и Белоруссии со 2 сентября по 4 ноября 2023 года…

Через города России и Белоруссии пройдёт Крестный ход в честь 600-летия явления Честного и Животворящего Креста Господня в Годеново

2 сентября — 4 ноября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится Крестный ход, посвященный 600-летию явления Честного и Животворящего Креста Господня близ града Ростова Великого на Сахотском болоте (близ села Годеново), сообщает Седмица.Ru.

Организаторы шествия — Православное миссионерское общество, Общественным движением «Россия Православная», Общероссийское общественное движение «Культурный фронт России» и телеканал «Спас».

Маршрут Крестного хода верующие пролегает через 27 городов России и Белоруссии по маршруту с севера на юг (Мурманск — Севастополь) и с запада на восток (Брест — Владивосток).

По пути следования Крестного хода планируется проводить совместно с епархиями Русской Православной Церкви и администрациями регионов культурно-просветительские мероприятия, направленные на укрепление в обществе духовно-нравственных ценностей: встречи с известными миссионерами и деятелями культуры, показы художественных и документальных фильмов православной тематики, беседы о Русском мире и традиционных ценностях.

В эфире телеканала «Спас» регулярно будут выходить репортажи с мероприятий и осуществляться прямые включения с мест событий.

Предварительный график движения крестного хода опубликован на сайте Синодального миссионерского отдела.

Русская линия