Количество операций по смене пола в Америке увеличилось почти в три раза за период с 2016 по 2019 год…

Из-за постоянной пропаганды половых извращений и поощрения «трансгендерных переходов» в США наметились крайне тревожная тенденция — количество операций по смене пола в Америке увеличилось почти в три раза за период с 2016 по 2019 год. Об этом говорится в отчете Колумбийского университета, опубликованном в журнале JAMA Network Open, который издает Американская медицинская ассоциация, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Iarex.ru.

«В сравнении с предыдущими исследованиями мы обнаружили заметное увеличение количества таких процедур. Данные свидетельствуют о том, что количество операций, выполняемых в США, почти утроилось», — отметил автор исследования, доктор Джейсон Райт.

Согласно опубликованным данным, в 2016 году за операциями, сопровождающими так называемый «трансгендерный переход», обратились 4550 американцев, тогда как в 2019 году это число превысило 13 тысяч. Отмечается, что за пятилетний период с 2016 по 2020 год в общей сложности к соответствующим процедурам прибегло около 48 тысяч человек.

Рост количества операций по смене пола авторы исследования связывают с изменениями в системе здравоохранениями США, которые продвигал президент Барак Обама. Именно он во многом ответственен за то, что Америка постепенно превращается в рассадник содомии.

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