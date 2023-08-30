Неожиданная отставка двух архиереев Санкт-Петербургской митрополии, когда по решению Священного Синода Русской Православной Церкви из города на Неве были фактически высланы в дальние епархии Русской Православной Церкви наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадский Назарий и епископ Выборгский Игнатий, получила своё продолжение.

30 августа 2023 года в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял у себя новоназначенных правящего архиерея Выборгской епархии епископа Выборгского и Приозерского Варнаву и нового наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина, сообщает Патриархия.Ru.

Такие встречи после вынесения кадровых решений Св. Синода Святейший Патриарх Кирилл проводит нечасто. Однако, на сей раз Его Святейшество решил лично встретиться с новыми петербургскими архиереями, чтобы, по всей видимости, обговорить с ними те проблемы и задачи, которые им предстоит решать во второй столице Российского государства и с которыми прежние епископы не справились.

О чём конкретно идёт речь, неизвестно. Но судя по предельно жёстким кадровым решениям в отношении епископов Назария и Игнатия, можно сказать, что этим вопросам Патриарх Кирилл придаёт очень большое значение. Так что уже в ближайшее время, мы увидим о чём конкретно идёт речь.

Русская линия