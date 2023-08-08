Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси отреагировал на ряд резонансных преступлений с избиением и убийством русских военных, принимавших участие в СВО…

В последние дни общественность России буквально всколыхнул ряд жестоких преступлений, направленных против русских военных, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

Так, в небольшом посёлке Дедеркой, расположенном в Туапсинском районе Краснодарского края, четверо армян напали на троих бывших военнослужащих ЧВК «Вагнер» и убили двоих из них, сообщает телеканал «Царьград». Один солдат смог убежать от нападавших и сейчас находится в больнице с различными травмами. Имена преступников уже известны — это Карен Устян, Вартан Тулумджян, Альберт Экзарян и Артём Туркменян. Сейчас все они задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

В субботу также стало известно, что в селе Нерчинский Завод, расположенном в Забайкальском крае, несколько молодых людей (до 8) напали и жестоко избили вернувшихся с передовой военных, ставших инвалидами (двое из них потеряли в СВО ноги). Поначалу в полиции не спешили с поиском всех участников преступления. Однако, губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что никто из нападавших не уйдёт от ответственности за это постыдное нападение.

«Произошло абсолютно недопустимое. Реакция будет быстрой и жёсткой. В соответствии с законом», — подчеркнул глава Забайкальского края.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн также призвал незамедлительно разобраться не только с негодяями, но и с силовиками, пытавшихся их покрывать. Дело в том, что сотрудники местного отделения полиции никак не реагировали на чудовищное происшествие, пока оно не придавалось огласке. Парламентарий отметил, что стражи порядка наверняка планировали просто «спустить дело на тормозах».

Депутат пообещал послать запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД для проверки должностных лиц, которые не приняли мер вовремя. «Те, кто покрывал этих фашиствующих молодчиков, также должны ответить по всей строгости закона: как минимум — своими погонами!», — заявил Александр Хинштейн.

В свою очередь, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Зеленоградский Савва также прокомментировал данную ситуацию, выразив уверенность, что в таких вопросах не может быть двусмысленностей, и государство должно жёстко и безоговорочно защищать тех, кто, не щадя своего здоровья и жизни, защищал Отечество:

«Избиение и убийство воинов. Отказ пустить воина в форме в кафе. Глумливые слова в отношении воинов. Всё это находится в одном ряду с отказом от русского знамени на международных соревнованиях, как бы перечисленное не казалось не сопоставимым.

Честь Отечества должна оберегаться безоговорочно. И жёстко. Ибо кто не способен хранить эту честь, тот может предать и привести к гибели многих, продать и открыть путь к любого вида искажениям, извращениям в нашей жизни. Для такого человека в буквальном смысле может не остаться ничего святого.

А воин Отечества — живое знамя. Тот, кто своей жизнью показывает, что честь Отечества — не пустой звук, что за неё, «за други своя» можно жить и умирать (потому и обратное: военный преступник — вдвойне преступник).

Честь воина Отечества — честь Отечества".

Русская линия