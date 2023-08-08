Русская линия
Сводка новостей от 8 августа 2023

Митрополит Бориспольский Антоний: Суд над митрополитом Ионафаном — это судилище за верность Украинской Православной Церкви
Управделами УПЦ выступил в поддержку правящего архиерея Тульчинской епархии, приговорённого украинскими властями к 5 годам тюрьмы…

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний в одной из соцсетей в Интернете прокомментировал приговор правящему архиерею Тульчинской епархии митрополиту Тульчинскому Ионафану (Елецких), который получил 5 лет тюрьмы за «посягательство на целостность Украины» и критику украинских раскольников в лице «ПЦУ».

Владыка Антоний заявил, что решение суда о 5 годах тюрьмы для архиерея — это судилище, сам ход которого «в который раз продемонстрировал, что против священноначалия Украинской Православной Церкви объявлены настоящие религиозные преследования», сообщает СПЖ.

По словам архипастыря, решения суда «политически мотивированные» и «далёкие от реальной юридической плоскости».

«Тем не менее, нам не нужно отчаиваться, каждое подобное событие мы должны принимать как испытание, посланное нам от Господа, — написал архиерей. — Мы молимся, чтобы Господь укрепил владыку Ионафана и всех верующих Украинской Православной Церкви, которые сейчас подвергаются несправедливым преследованиям».

В то же время управделами УПЦ отметил, что 7 августа произошло событие, которое утешило всех верующих. «Несмотря на противодействие, удалось освободить под залог, собранный верующими, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла», — отметил архиерей.

Русская линия

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Митрополит Бориспольский Антоний: Суд над митрополитом Ионафаном — это судилище за верность Украинской Православной Церкви
Управделами УПЦ выступил в поддержку правящего архиерея Тульчинской епархии, приговорённого украинскими властями к 5 годам тюрьмы...

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