Вслед за протестантами и англиканами Католическая церковь, судя по всему, также близка к тому, чтобы под давлением европейской общественности, принявшей новые содомские ценности, признать содомию некой нормой.

Повод думать так в очередной раз дал папа Римский Франциск, который в интервью испанскому изданию Vidanuevadigital заявил, что считает транссексуалов «дочерями Бога», сообщает СПЖ.

«Меня не беспокоит, когда мне бросают в лицо обвинения, что я принимаю по средам в общей аудитории транссексуалов, — сказал папа Франциск. — В первый раз, когда они пришли и увидели меня, они ушли в слезах, говоря, что я протянул им руку, поцеловал. Как будто я сделал с ними что-то исключительное. Но они — дочери Бога!», — заявил глава Ватикана.

По словам папы Римского, Бог «по-прежнему любит тебя такой, какая ты есть». «Иисус учит нас не устанавливать ограничений», — заявил Франциск. Однако, Священное Писание говорит об обратном.

Так, Апостол Павел прямо говорит в Послании к Коринфянам:

«Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего.

И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.

А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, 4 В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, 5предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.

Нечем вам хвалиться. || Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?

Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.

Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.

Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; 10впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. 11Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе.

Ибо что́ мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?

Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас". (1 Кор, 5)

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