Мордовия стала первым в России регионом, который на законодательном уровне выступил против пропаганды абортов. Штрафы за это правонарушение составят для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Законопроект внесла в Государственное Собрание республики Общественная палата региона. Представил его председатель Общественной палаты Иван Капитонов. Он отметил, что демографическая ситуация в стране остаётся довольно острой, и привёл ряд статистических данных: в России 5 из 10 беременностей заканчиваются абортом. За 30 лет, с 1991 года по 2021-й, в стране сделано более 50 миллионов абортов, и это без учета частных клиник, сообщает сайт Саранской и Мордовской епархии.

«Россия является флагманом традиционных семейных и духовных ценностей, защиты семьи и детства, — сказала глава Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства „Женщины за жизнь“ Наталья Москвитина. — Сегодня впервые с 1920 года, когда декретом были узаконены аборты, Россия обратила внимание на жизнь человека с момента зачатия. Аборт — это узаконенное детоубийство. Мы понимаем, что у каждого человека есть свободный выбор, и не можем повлиять на этот выбор. Но мы можем окружить беременную женщину заботой и вниманием. Она должна быть под защитой все девять месяцев — потому что носит своего ребенка, и это свято. Мордовия является передовым регионом, никто не сделал столько, сколько республика. Сегодня женщина, родившая ребенка, получает письмо с поздравлением от Главы республики и коробку с приданным для малыша. И уже есть результат: число абортов снизилось на 42%. И сегодня у нас исторический момент».

Перед региональными парламентариями выступил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Поддержав законопроект, архипастырь отметил, что «он — за жизнь, и против смерти».

«Массовые аборты — это убийства нерожденных детей и серьезная демографическая опасность, и женщине нужно помочь сделать правильный выбор», — отметил архиерей.

Принятый депутатами Госсобрания закон прокомментировал глава Мордовии Артём Здунов:

«Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. «Движком» этого закона стала руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Мы готовились к принятию законопроекта давно. Сама идея о запрете склонения к абортам обсуждалась на «круглых столах» в общественных организациях. Мы поднимали эту тему за пределами республики: в Общественной палате России, в религиозных сообществах, в Государственной Думе, в партии «Единая Россия» — и везде нашли поддержку. Для того чтобы подойти к этому более плотно, требуется изменить федеральное законодательство, но начинать надо с себя. Я много слышал, что нужно запретить аборты, что необходимо обратить на это внимание. Всё это носило или научный, или общественный характер обсуждений. Но кто-то должен был взять на себя смелость принять закон. Мордовия взяла смелость, депутаты единогласно проголосовали за этот законопроект.

Я благодарен депутатам, общественным деятелям, Наталье Москвитиной, многоуважаемому владыке Зиновию, которые сказали: «Мы запрещаем склонять женщину к аборту, неважно, каким путем — угрозой, подкупом или другими методами. Мы не будем с этим мириться».

Кстати, 5 частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности. Число абортов в республике снижается. Республика идет в авангарде, и я надеюсь, что другие регионы поддержат данную инициативу".

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