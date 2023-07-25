При поддержке Патриаршего совета по культуре в День Крещения Руси состоится премьера нового фильма о Херсонесе…

В рамках празднования Дня Крещения Руси при поддержке Патриаршего совета по культуре 28 июля 2023 года состоится всероссийская премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины», которая пройдет сразу в нескольких форматах, сообщает Патриархия.Ru.

Праздничный показ будет организован на площадке обновленного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Фильм покажут практически все телеканалы Республики Крым и Севастополя, его можно будет посмотреть в исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране. Суммарная аудитория премьеры предположительно составит более пяти миллионов зрителей.

Это первая картина о древнем городе, в которой отражена его многовековая история — с помощью 3D-реконструкции древней архитектуры и быта. Использование последних научных и компьютерных достижений, а также работа продюсерской группы делают фильм о Херсонесе новым шагом в документально-историческом кино.

Уникальность картины в том, что в ней использованы съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены археологами в рамках раскопок, не имеющих аналогов в мире по масштабу, финансируемых Фондом «Моя история». Найденные ценности еще не скоро окажутся в экспозиционных фондах после научной и инвентарной обработки и реставрации, но благодаря фильму миллионы зрителей по всей стране смогут первыми увидеть сокровища корсунской земли.

Цифровая премьера фильма состоится 28 июля в официальном сообществе фонда «Моя история» в социальной сети «ВКонтакте».

В подготовке проекта участвовали десятки экспертов — историки, поисковики, реконструкторы, писатели, костюмеры, композиторы и музыканты. Тысячи документальных свидетельств и научных разработок легли в основу материалов проекта.

«Фильм „Родина нашей Родины“ создан по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в рамках исполнения поручения президента РФ о популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства. Уверен, он займет особое место в медиатеке наших проектов, посвященных Херсонесу Таврическому, а художественные изделия, обнаруженные в ходе раскопок, станут памятниками культуры мирового значения, которые войдут в золотую кладовую будущего историко-археологического парка „Херсонес Таврический“», — сообщил директор фонда «Моя история» Иван Есин.

В 2015 году президентом России Владимиром Путиным была поручена организация Духовно-просветительского центра вблизи древнего Херсонеса. В 2019 году председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский Тихон предложил создать рабочую группу по строительству историко-археологического парка «Херсонес Таврический», предложив его концепцию. Создание парка было возложено на «Фонд поддержки гуманитарных наук „Моя история“». Строительством занялись специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

Президент распорядился освободить под строительство землю, занимаемую на тот момент российскими военными. Те передали земли, после чего на территории в 86,5 тысяч кв. м были предприняты масштабные археологические работы, в ходе которых было обнаружено около 3,5 млн уникальных находок, многие из которых будут выставлены в музейных пространствах нового историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

В 2023 году были сданы два первых объекта — Детский художественно-эстетический центр и школа «Корсунь», построенные за рекордные 363 дня.

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