Российские силовики вплоть до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина всё последнее время буквально бьют тревогу по поводу активного роста преступлений в России со стороны мигрантов, указывая на то, что российским властям пора срочно браться за наведение порядка в «мигрантском вопросе».

Данный вопрос уже перезрел, особенно, если учесть, что враги России попытаются использовать этот фактор на фоне продолжающейся тяжёлой специальной военной операции на Украине. Как указывает телеканал «Царьград», сегодня выходцы из Закавказья и Средней Азии сотнями тысяч въезжают в Россию, стараясь быстро легализоваться и получить гражданство.

Ещё недавно «ценные иностранные специалисты» были смирными и даже забавными, как герои программы «Наша Раша». Но в результате непродуманной миграционной политики они подняли головы и попытались даже маршем пройти по центру Москвы (это случилось 21 июля 2023 года) в знак протеста против работы силовиков спецназа «Гром». Как оказалось, такие акции через телеграм-каналы координируют из-за рубежа, отмечает телеканал «Царьград».

Естественно, враги России никогда не пройдут мимо такого мощного инструмента дестабилизации обстановки в России, как тема мигрантов и межнациональной розни. Не случайно, они насаждают радикальные формы ислама среди мигрантов, провоцируют их в соцсетях и, вероятно, работают со своей агентурой, которая через коррупционные схемы помогает ввозить в страну людей, чуждых российской культуре.

В связи с этим эксперты призывают срочно внести поправки в миграционную политику, и для начала ограничить въезд мигрантов в нашу страну. Такие ограничения должны действовать, пока российские власти не наведут порядок среди уже прибывших в страну переселенцев. Кроме того, те из приезжих, кто уже получил гражданство России и начинает «качать права», могли бы привлекаться властями к СВО.

В мигрантском вопросе нужна разумная и выверенная политика, а для этого, указывает философ и политолог Александр Дугин, «нужно убрать коррумпированную часть госаппарата, которая на мигрантах наживается (это предатели народа и государства) и усилить русскую идентичность в обществе, культуре, самосознании». «Русский — значит сильный, добрый, справедливый, нравственный. И попробуй такого тронь», — отметил Дугин.

Хотелось бы верить, что российские власти сделают правильные выводы из ситуации и вплотную займутся этим вопросом.

Русская линия