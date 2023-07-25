В праздник Крещения по всем храмам и монастырям прокатится волна колокольного звона…

28 июля 2023 года, в День Крещения Руси, по всем храмам и монастырям Русской Православной Церкви прокатится волна колокольного звона, сообщает Патриархия.Ru.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в полдень по местному времени в каждом храме прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».

Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри, расположенные на канонической территории Московского Патриархата, в 2012 году.

Кроме колокольного звона, в День Крещения Руси, Его Святейшество совершит Литургию в Успенском соборе Московского Кремля. По окончании литургии Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит Крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади. Ковчег с частицей мощей князя Владимира при этом вынесут из Кремля к памятнику для поклонения верующих, сообщает ТАСС.

Молебен начнется в 12:00, к участию в нем приглашаются все желающие. Уточняется, что пройти к месту молебна можно будет со стороны Манежной улицы.

По окончании молебна будет организован доступ для поклонения святым мощам святого князя Владимира.

Русская линия