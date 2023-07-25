Эксперты гадают, зачем Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Морской собор в Кронштадте и поклонились преподобным Сергию и Герману на Валааме…

В Москве и Минске задумали что-то серьёзное. Такой вывод делают некоторые политологи и ведущие Телеграм-каналов, которые пытаются проанализировать итоги визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию и его неформальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

На сей раз поводом к таким выводам послужили не сами итоги переговоров (о которых, кстати, ничего неизвестно), а то, что Путин и Лукашенко неожиданно для многих посетили православные святыни. Сначала они прибыли в главный храм ВМФ России — Морской Никольский собор в Кронштадте, а затем посетили Валаамский монастырь, где поклонились преподобным Сергию и Герману Валаамским.

«Не исключено, что поездка на Валаам сопряжена с принятием важных для страны решений. Одна из таких поездок на Валаам в апреле 2014 года совпала с историческими событиями для нашей страны. Практика „получения благословения“ в преддверии чего-то важного в нашей истории есть — вспомните Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. Вероятно, Путин и Лукашенко приняли исторические решения, а мы находимся на пороге важных изменений в области внешней политики и сами знаете где», — отмечают в Интернете.

«Посещение православных святынь на о. Валаам президентами России и Беларуси — не просто символический акт, но и политический сигнал, предвещающий самые серьёзные события», — вторит этому белорусский политолог Александр Шпаковский.

При этом многие обращают внимание, что это паломничество проходило на фоне принятия поправок в закон о мобилизации в России и повышения призывного возраста.

Впрочем, трактовок действий первых лиц Союзного государства всегда много, и неизвестно какая из них имеет под собой большие основания.

Самое простое объяснение этому паломничеству — это желание Владимира Путина и Александра Лукашенко поклониться святыням и укрепиться духовно на фоне тяжёлой ситуации в непростом противостоянии с Западом и военной операции на Украине. Тем более, что Владимир Путин всегда любил паломничать именно в Валаамский монастырь. Однако, нельзя исключать и иного.

Некоторые блогеры, кстати, допускают даже возможное объединение России и Белоруссии в единое государство с одним лидером во главе.

Поживём — увидим.

Русская линия