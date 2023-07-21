21 июля 2023 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), молитвенные торжества в столице Татарстана возглавили глава Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, сообщает Патриархия.Ru.

Утром в Благовещенском соборе Казанского кремля перед чтимым списком Казанской иконы Божией Матери, переданным в Казань из Ватикана в 2005 году, было совершено молебное пение. Затем начался общегородской крестный ход со святыней от собора к месту обретения чудотворного образа — в Казанский кафедральный собор Казанского Богородицкого мужского монастыря.

После прибытия в обитель крестного хода в Казанском соборе началась Божественная литургия.

Молившиеся вознесли сугубые прошения об упокоении души архиепископа Иеремии, участвовавшего в обретении Казанского образа Царицы Небесной, и митрополита Феофана (Ашуркова), трудившегося над воссозданием Казанского собора. Также были вознесены молитвы о игумении Рахили (Ершовой), сестрах Казанской Богородицкой обители, почивших архипастырях Казанских. Верующие сугубо молились о российском воинстве, мире, страждущей Украинской Православной Церкви.

Проповедь перед причастием произнес архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

По окончании Литургии было совершено славление Божией Матери перед Ее чтимым Казанским образом.

Глава Среднеазиатского митрополичьего округа передал духовенству и мирянам благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и выразил благодарность митрополиту Кириллу за радушие и гостеприимство.

К концу богослужения в Казанский кафедральный собор прибыли раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Митрополит Кирилл приветствовал гостей и поздравил верующих с праздником:

«Дорогие Преосвященные владыки! Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич! Глубокоуважаемый Минтимер Шарипович! Дорогие друзья, отцы, братья и сестры!

Поздравляю всех вас с праздником, с днем любви Божией Матери ко всем нам грешным, недостойным, несчастным, но облагодетельствованным любовью Самой Пресвятой Девы Марии. Испокон веков в этот праздник тысячи людей приходили к Божией Матери, чтобы помолиться у Казанского образа, постоять у святого алтаря, попросить о поддержке для себя, своих близких и всего народа.

После вечерних богослужений и всенощных бдений мы поем замечательный стих «У Казанской Божией Матери», составленный в годы Первой мировой войны. Слова этой песни отражают суть наших сегодняшних скорбей, наших просьб к Божией Матери, нашего упования на Ее великое заступничество.

Богородица явилась в Казани в 1579 году и на протяжении всех последующих веков Царица Небесная не покидала нашу землю. Господь Бог и Пресвятая Богородица всегда с нами. Матерь Божия через честной образ, который нам известен как Казанский, одарила милостью людей, живших на этой земле. Люди были разные, но каждый по-своему славил Бога и любил Бога. И сегодня мы чувствуем любовь, которую Пресвятая Богородица изливает на всех жителей нашего города, нашей республики, нашей большой страны.

Нас переполняет благодарность Богу, Божией Матери и тем добрым людям, которые из любви к Всевышнему, к своему народу, к своей Родине воздвигли этот замечательный дом Божий, дом Пресвятой Богородицы. Мы сугубо благодарим Вас, глубокочтимый Рустам Нургалиевич, Вас, глубокочтимый Минтимер Шарипович, всех ваших друзей и близких, которых вы подвигли на воссоздание этой красоты".

Участников торжеств приветствовал Рустам Минниханов:

«Добрый день, уважаемый наш владыка, уважаемые священнослужители, гости нашего города, жители нашей республики!

Сегодня у нас большой праздник. Икона была явлена именно здесь. Самое главное, чтобы на нашей земле были мир и согласие, Самое главное — процветание России.

Мы живем в непростое время. И только единение всех нас приведет к благому результату, который мы обязательно достигнем. Победа будет за нами, ведь мы все вместе. Искренне поздравляю всех вас с сегодняшним праздником!"

Затем к участникам богослужения обратился Минтимер Шаймиев.

Далее состоялось общение Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева с прибывшими в Казань на празднования архиереями. Собравшиеся возложили цветы к могиле митрополита Феофана (Ашуркова) за алтарем Казанского собора. На месте упокоения приснопамятного владыки была совершена заупокойная лития.

Для прихожан и паломников обители была организована праздничная трапеза. Угощения для участников приготовили сотрудники и добровольцы Раифского Богородицкого монастыря.

По традиции верующие, прибывшие поклониться Казанской иконе Божией Матери и помолиться на месте Ее обретения, приняли участие в благотворительной акции. В ходе акции собирались средства на нужды семей мобилизованных татарстанцев.

Также на территории Казанской Богородицкой обители была организована работа творческих мастерских, состоялось открытие выставки, посвященной традициям милосердия в России. Культурно-просветительские и благотворительные мероприятия проходят в рамках фестиваля «Дни Белого цветка».

Вечером 21 июля в парке «Черное озеро» рядом с Богородицким монастырем Казани состоится концерт арт-группы «Largo» (г. Краснодар). Вокальный коллектив исполнит произведения классической музыки, духовные песнопения, песни отечественных композиторов.

Русская линия