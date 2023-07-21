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Сводка новостей от 21 июля 2023

Лесные пожары вновь охватили Грецию
Из-за стихии греческие власти вынуждены эвакуировать даже некоторые монастыри…

Женский монастырь Божией Матери Скоропослушницы в пригороде Афин эвакуировали из-за лесных пожаров. В стране уже несколько дней горят леса, в отдельных регионах объявляют чрезвычайное положение, сообщает Gorthodox.com.

Монастырь Панагия Горгоэпикоос находится в Мандре, неподалеку от греческой столицы. Обитель стоит на вершине горы, а лес вокруг неё был полностью охвачен огнём. Из-за опасной ситуации 19 июля спасатели эвакуировали всех жителей окрестных деревень. Им не сразу удалось уговорить монахинь покинуть монастырь, однако никто не пострадал, передает Xaidarisimera.gr.

Как сообщает Euronews, в окрестностях Афин пожары начались на этих выходных. Сильный ветер и 40-градусная жара затрудняют борьбу с огнём, поэтому пламя продолжает распространяться. Идёт эвакуация жителей населённых пунктов вдоль автострады, соединяющей Афины с Коринфом, а на острове Родос в нескольких муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение.

После относительно дождливой и прохладной весны это первые крупные лесные пожары в Греции в этом году. Как сообщает Aussiedlerbote. de, премьер-министр старны Кириакос Мицотакис назвал пожары следствием климатического кризиса.

«Условия сложные, особенно из-за сильного ветра», — сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис журналистам в Брюсселе в кулуарах саммита ЕС-Латинская Америка. По его словам, государственный аппарат делает всё возможное для локализации пожаров.

«Я хотел бы обратиться к нашим гражданам с призывом следовать инструкциям гражданской обороны», — сказал он. По его словам, главным приоритетом в борьбе с пожарами является защита человеческих жизней. Только затем следует защита имущества и окружающей среды. «Пожары также являются следствием климатического кризиса, который ощущается все сильнее и сильнее», — добавил он.

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