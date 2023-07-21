Михаил Мурашко: Откладывание женщинами рождения детей на потом ни к чему хорошему не приводит

Практика, при которой женщина откладывает рождение детей на потом, собираясь сначала построить карьеру, является порочной, так как приводит к многочисленным проблемам со здоровьем у таких великовозрастных матерей и их детей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, сообщает Патриаршая комиссия по делам семьи.

«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвёртого ребёнка», — заявил министр.

Михаил Мурашко считает, что ситуацию с рождаемостью нужно пересмотреть и «посыл должен быть иной»: чем раньше женщина родит «в пределах физиологических» и в соответствии с рекомендациями Минздрава, тем будет лучше для здоровья её самой и ребёнка. «И в том числе это карьера в конечном итоге. В моем окружении, в вашем окружении есть масса успешных женщин, которые реализовали себя как мамы и как специалистки», — добавил он.

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