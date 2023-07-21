Михаил Мурашко: Откладывание женщинами рождения детей на потом ни к чему хорошему не приводит
Глава Минздрава назвал порочной практику, когда женщина откладывает деторождение ради карьеры…
Практика, при которой женщина откладывает рождение детей на потом, собираясь сначала построить карьеру, является порочной, так как приводит к многочисленным проблемам со здоровьем у таких великовозрастных матерей и их детей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, сообщает Патриаршая комиссия по делам семьи.
«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвёртого ребёнка», — заявил министр.
Михаил Мурашко считает, что ситуацию с рождаемостью нужно пересмотреть и «посыл должен быть иной»: чем раньше женщина родит «в пределах физиологических» и в соответствии с рекомендациями Минздрава, тем будет лучше для здоровья её самой и ребёнка. «И в том числе это карьера в конечном итоге. В моем окружении, в вашем окружении есть масса успешных женщин, которые реализовали себя как мамы и как специалистки», — добавил он.