Наместник Киево-Печерской лавры рассказал, что почему он оказался в СИЗО — украинские спецслужбы таким образом выполнили свои угрозы в его адрес…

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел рассказал, что сотрудники СБУ неоднократно требовали от него признать «ПЦУ», а в случае отказа обещали возбудить уголовное дело, сообщает СПЖ.

Иерарх рассказал, что сотрудники СБУ провели с ним две встречи — на территории музея «Киево-Печерская лавра» и в здании СБУ.

По его словам, первую встречу сотрудники спецслужбы начали со слов: «Вы неправильно или нехорошо говорите о Патриархе Варфоломее», после чего потребовали признать «ПЦУ».

«Я ответил, что разговора даже быть не может. Потом они предложили мне пойти на некий компромисс. Какой это может быть компромисс? Наверное, с совестью, чтобы я отказался от Бога. Я сказал, что и этого не будет. Тогда человек, сидевший рядом с Рудныком (замдиректора Заповедника — Ред.), говорит мне: „Тогда будет возбуждено против вас уголовное дело“», — сказал митрополит Павел.

Наместник Лавры отметил, что вторая встреча с представителями СБУ состоялась через два дня после встречи в музее. На ней присутствовал начальник СБУ Киева и Киевской области и ещё два сотрудника спецслужбы, которые уже допрашивали ранее владыку.

«Единственное, тут они были более лояльны. Я им снова повторил, что не может быть никакого компромисса с Церковью и государством, что я гражданин своей страны, что я исполняю закон, но Христа предать я не могу, этого не будет. И выселяться мы тоже не будем», — добавил архиерей.

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