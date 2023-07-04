Грузинская Православная Церковь осудила проведение в столице Грузии анонсированной на 1−8 июля 2023 года недели гуляний половых извращенцев. Заявление по этому поводу распространила Служба по связям с общественностью Грузинской Патриархии, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Gruzinform.ge.

Как отмечается в документе, мероприятие подобного рода оказывает неблагоприятное воздействие на общество, даже если оно проводится в непубличном формате.

«К сожалению, попытки внедрить извращенный образ жизни в нашей стране не прекращаются. Об этом свидетельствует объявленная в июле этого года „ЛГБТ-неделя“, которая, исходя из её целей, не может не оказывать своего негативного влияния даже при проведении в закрытом пространстве, − говорится в заявлении Патриархии. − Мы считаем, что пропаганда ЛГБТ недопустима и неприемлема, особенно в стране с многовековой культурой и христианскими корнями».

Отдельно отмечается недопустимость «воздействия пропаганды в любой форме среди подростков», что названо «насилием над их сознанием».

«Игнорирование неоднократных протестов большей части населения Грузии является неуважением к ее основным ценностям и явным выражением попытки нанести моральный ущерб», − подчеркивается в заявлении.

Кроме того, по мнению Патриархии, «лечить факторы напряжения необходимо на начальном этапе».

Также отмечается, что «Грузинская Православная Церковь в последние годы была объектом постоянных нападок, клеветы и оскорбительных кампаний». При этом, как подчеркивается, не было случая, чтобы верующие потеряли терпение, ограничиваясь в такие моменты разоблачением наветов.

«Церковь никогда не призывает к насилию, наоборот, она заботится о сохранении мира среди населения. Поэтому сегодня, может, особенно своевременен призыв обсудить урегулирование проблемы законодательным путем», − говорится в распространенном Грузинской Патриархией заявлении.

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